Gómez Caamaño destaca la labor de ASPANEPS en favor de la integración y el bienestar emocional de la población infanto-juvenil de Ferrolterra

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El conselleiro de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, subrayó, en su visita a la Asociación de padres y niños con problemas psicosociales (Aspaneps), la labor de la entidad a favor de la integración y el bienestar emocional de la población infanto-juvenil de Ferrolterra, donde el pasado año prestó atención a más de 630 menores. Así, 402 fueron atendidos a través del programa de enlace con la unidad de salud mental del Servicio Gallego de Salud, 118 en el programa socioeducativo y 116 en el programa Me orienta.

En la visita al centro, donde estuvo acompañado por la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, por la subdirectora de Atención a la Salud Mental del Servizo Galego de Saúde, Almudena Díaz, y por representantes del área sanitario de Ferrol, el responsable sanitario señaló que el Ejecutivo gallego destacó la aportación 150.000 euros para garantizar una atención especializada, gratuita y de calidad a las familias, en el marco del convenio de colaboración con la asociación de apoyo psicológico.

Gómez Caamaño también destacó la próxima puesta en marcha de una nueva área de atención a la salud mental Infanto-Juvenil en el Hospital Naval de Ferrol, con una superficie de 800 m² y una inversión de más de 740.000 euros. De este modo, el Gobierno gallego sigue apostando por un idóneo tratamiento del bienestar emocional. Prueba de esto es el Plan de Salud Mental 2026-2030, una estrategia que busca reforzar y modernizar la red pública de salud mental, ofreciendo una atención más accesible, coordinada, comunitaria y centrada en las personas.

Casi cinco décadas de trabajo coordinado

La Asociación de padres de niños con problemas psicosociales es una entidad de iniciativa social y sin ánimo de lucro creada en 1980. Tiene como misión dar respuesta biopsicosocial a las unidades familiares con menores a su cargo y/o personas con discapacidad intelectual, en coordinación con la comunidad, buscando favorecer su autonomía personal e integración social, potenciando el sus recursos.

En el pasado año, Aspaneps atendió las 239 solicitudes de admisión inscritas y realizó cerca de 3.400 consultas asistenciales, dando respuesta a la totalidad de la demanda.