Ferrol adjudica por más de 5,1 millones de euros la gestión integral de sus instalaciones deportivas para los próximos tres años

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El Concello de Ferrol ha adjudicado a la empresa Clece Facility Services S.A. el nuevo contrato para la gestión integral de las instalaciones deportivas municipales, un servicio valorado en 1.721.838,37 euros anuales que supondrá una inversión de más de 5,1 millones de euros durante los tres años de vigencia inicial del contrato.

La adjudicación fue aprobada este martes por la junta de gobierno local y contempla la posibilidad de dos prórrogas anuales, por lo que la duración máxima del contrato podrá alcanzar los cinco años.

Mantenimiento, limpieza, socorrismo y programas deportivos

El contrato engloba la gestión de los servicios de mantenimiento y limpieza de las instalaciones deportivas municipales, recepción de usuarios, socorrismo y desarrollo de los programas deportivos promovidos por el Concello.

Según explicó el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, el anterior contrato databa de 2018, por lo que esta nueva adjudicación permitirá actualizar y reforzar la prestación de estos servicios.

Entre las mejoras incluidas figura un plan de formación de 400 horas para el conjunto del personal, la organización de diez talleres anuales y una jornada dedicada a la promoción del deporte con 18 actividades.

Además, el contrato contempla un refuerzo de la plantilla, incorporando personal específico para el mantenimiento de las instalaciones y un servicio de asesoramiento en educación física y deportiva, así como un incremento de casi 20.000 horas anuales de prestación respecto al contrato anterior.

Servicio para los principales complejos deportivos municipales

La empresa adjudicataria asumirá la gestión de servicios en el complejo deportivo de A Malata, el complejo Javier Gómez Noya y los pabellones de Esteiro y del Ensanche A, además de otros espacios municipales que puedan albergar actividades deportivas o eventos en la vía pública.

José Manuel Rey Varela destacó que este contrato «resulta fundamental para asegurar o bo estado das instalacións e que a cidadanía poida practicar deporte con todas as garantías de seguridade, hixiene e calidade, favorecendo así unha práctica deportiva regular e accesible para todos«.