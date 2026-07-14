Licitada la reforma de la rúa Rampa de Ferrol con un ascensor que unirá Canido y A Magdalena

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El Concello de Ferrol ha aprobado este martes la licitación del proyecto de reforma integral de la rúa Rampa, una actuación que permitirá mejorar la conexión entre los barrios de Canido y A Magdalena mediante la instalación de un ascensor público y la renovación de este itinerario urbano.

La actuación supondrá una inversión de 799.999,99 euros, financiada en un 75% por la Xunta de Galicia, a través del convenio con la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas para la transformación urbana de los barrios, mientras que el 25% restante será aportado por el Concello de Ferrol.

El alcalde, José Manuel Rey Varela, destacó que el objetivo es convertir este recorrido en un espacio «accesible, seguro e plenamente integrado» en la ciudad.

Un ascensor para salvar un desnivel de casi diez metros

Actualmente, la rúa Rampa conecta la avenida Doutor Fleming con la rúa Méndez Núñez, salvando un desnivel cercano a los nueve metros que dificulta el tránsito diario, especialmente para personas mayores, personas con movilidad reducida y familias con carritos infantiles.

El proyecto contempla la instalación de un ascensor público con acceso desde la esquina de Méndez Núñez con la rúa Rampa y salida hacia la avenida Doutor Fleming. La infraestructura contará con dos puertas enfrentadas, una estructura integrada en el entorno urbano y cerramientos parcialmente transparentes para mantener el contacto visual con el exterior.

Además, dispondrá de iluminación LED de bajo consumo y de un sistema de emergencia con autonomía de tres horas.

Escaleras, pasarela accesible y nuevas zonas de descanso

La actuación también incluye la construcción de unas escaleras junto al ascensor para ofrecer un recorrido alternativo y salvar un desnivel total de 9,50 metros. Asimismo, se ejecutará una pasarela-rampa apoyada sobre pilares que conectará la salida del ascensor con la avenida Doutor Fleming mediante un recorrido adaptado con una pendiente inferior al 6%.

El proyecto prevé igualmente la remodelación del vial de conexión con la avenida, donde se crearán nuevas zonas ajardinadas con sistema de riego y áreas de descanso. En el entorno del CEIP Cruceiro de Canido se ampliará el espacio disponible para habilitar una zona de acceso y espera. El regidor quería agradecer al centro educativo las facilidades para poder realizar esta obra, en la que supondrá la cesión de una pequeña parte de su parcela.

Renovación del entorno urbano

Las obras se completarán con la instalación de nuevo mobiliario urbano, la renovación del alumbrado público y la mejora de la red de recogida de aguas pluviales mediante su conexión con la infraestructura existente.

Según el Concello, la intervención no solo permitirá mejorar la accesibilidad y la seguridad de este itinerario, sino que también generará nuevos espacios de uso público y reforzará la conexión entre Canido y el resto de la ciudad.