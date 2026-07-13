La Asociación de Personas Sordas de Ferrolterra refuerza la formación de su voluntariado

La Asociación de Personas Sordas de Ferrolterra (AXF) celebró recientemente una jornada de formación dirigida a su equipo de voluntariado, con el objetivo de dotarlo de las herramientas necesarias para desarrollar su labor dentro de la entidad y ofrecer una atención cada vez más cercana, accesible e inclusiva.
Además de la parte teórica, la jornada incluyó una introducción a la lengua de signos, con el fin de proporcionar al voluntariado nociones básicas que faciliten la comunicación con las personas sordas usuarias de la asociación y contribuyan a crear un entorno más accesible desde el primer contacto.
Durante este año, la entidad ha experimentado un incremento del voluntariado universitario, especialmente durante el periodo estival, una incorporación que la AXF valora de forma muy positiva por el entusiasmo, la implicación y las ganas de aprender que aportan estos jóvenes.
María López, coordinadora de voluntariado de la entidad, destaca que «Cada persona voluntaria aporta un valor incalculable a la asociación. Su tiempo, compromiso e ilusión nos permiten ampliar las actividades que ofrecemos y seguir fortaleciendo el trabajo que realizamos desde la entidad. Este año nos alegra especialmente haber contado con más voluntariado universitario; ojalá muchos de ellos puedan seguir colaborando con nosotros más allá del verano, porque el voluntariado es una pieza esencial para el presente y el futuro de nuestra entidad.»
La entidad anima a todas aquellas personas interesadas en realizar voluntariado a conocer su programa y sumarse a un proyecto basado en la solidaridad, la inclusión y el compromiso social, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas sordas de Ferrolterra.