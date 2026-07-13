La Asociación de Personas Sordas de Ferrolterra refuerza la formación de su voluntariado

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La Asociación de Personas Sordas de Ferrolterra (AXF) celebró recientemente una jornada de formación dirigida a su equipo de voluntariado, con el objetivo de dotarlo de las herramientas necesarias para desarrollar su labor dentro de la entidad y ofrecer una atención cada vez más cercana, accesible e inclusiva.

La formación fue impartida por María López, coordinadora de voluntariado de la AXF, quien abordó diferentes aspectos relacionados con la labor voluntaria, entre ellos la Ley 10/2011, del 28 de noviembre, de acción voluntaria, que regula los derechos y deberes de las personas voluntarias y de las entidades que desarrollan programas de voluntariado en Galicia.

Además de la parte teórica, la jornada incluyó una introducción a la lengua de signos, con el fin de proporcionar al voluntariado nociones básicas que faciliten la comunicación con las personas sordas usuarias de la asociación y contribuyan a crear un entorno más accesible desde el primer contacto. Durante este año, la entidad ha experimentado un incremento del voluntariado universitario, especialmente durante el periodo estival, una incorporación que la AXF valora de forma muy positiva por el entusiasmo, la implicación y las ganas de aprender que aportan estos jóvenes. María López, coordinadora de voluntariado de la entidad, destaca que «Cada persona voluntaria aporta un valor incalculable a la asociación. Su tiempo, compromiso e ilusión nos permiten ampliar las actividades que ofrecemos y seguir fortaleciendo el trabajo que realizamos desde la entidad. Este año nos alegra especialmente haber contado con más voluntariado universitario; ojalá muchos de ellos puedan seguir colaborando con nosotros más allá del verano, porque el voluntariado es una pieza esencial para el presente y el futuro de nuestra entidad.»

Desde la AXF recuerdan que la formación continua es uno de los pilares del programa de voluntariado, ya que permite que las personas que colaboran con la asociación desarrollen su labor con mayor seguridad, conocimiento y sensibilidad hacia la realidad de las personas sordas.