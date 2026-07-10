Agenda para el finde, días 11 y 12 de julio, en la zona norte. Ferias y Fiestas

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LA FRASE DEL FINDE.-«¡El fin de semana es tuyo! Aprovecha cada instante para hacer lo que más te hace feliz.»

–-Quedan 173 días (el sábado), 172 días (el domingo) para finalizar el año.

–Día 11, sábado

-Día Mundial de la Población.

—La Iglesia celebra la festividad de los Santos

Día 11, sábado

San Benito de Nursia. Fundó la orden de los benedictinos cuyo fin era establecer monasterios basados en la autarquía, es decir, autosuficientes. Es considerado patrón de Europa y patriarca del monacato occidental. Santos Olga, Pío, Cindeo, Abundio y Cipriano.

Día 12, domingo

Santos Juan Gualberto, Epifana y Paulino.

–¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos los días 11 y 12 de julio?..Cáncer.

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE FINDE

Para este sábado 11 de julio de 2026 en Ferrol, se espera un día de intervalos nubosos con temperaturas agradables, alcanzando una máxima de 26°C y una mínima de 19°C. El viento soplará de componente norte/noreste de forma floja a moderada, y existe una probabilidad baja de lluvias escasas o chubascos débiles hacia el final de la tarde o la noche.



El estado de la mar presenta condiciones tranquilas en el interior de la ría y algo de oleaje en la costa abierta:

Oleaje: Se prevé mar de fondo del noroeste con una altura significativa de ola baja, en torno a los 0.3 – 0.4 metros en zonas resguardadas, aumentando a moderado (mar marejadilla) en playas abiertas como Doniños.



Temperatura del agua: Rondará los 18°C – 20°C. . Viento en el mar: Flojo, predominantemente del oeste-noroeste por la tarde, con rachas máximas de 14 a 16 nudos.



Mareas en Ferrol:Pleamar (marea alta): A las 01:52 h (3.22 m) y a las 14:23 h (3.34 m).

Bajamar (marea baja): A las 08:05 h (1.04 m) y a las 20:39 h (0.93 m

—-ooOoo—-

Este domingo 12 en Ferrol se espera un día de intervalos nubosos y claros con temperaturas máximas de 24º C, acompañados de un oleaje moderado en el mar. Pronóstico del Tiempo Cielo:Alternancia de nubes y claros, con sol predominante durante el mediodía y baja probabilidad de lluvias débiles aisladas por la tarde. Temperaturas: La máxima alcanzará los 24°C mientras que la mínima se situará en los 18°C. Vientos: Soplón flojo a moderado de componente noroeste/suroeste, con velocidades medias entre 10 y 15 km/h. Radiación: Índice UV alto (nivel 7-8). Es recomendable usar protección solar. [1, 2, 4] Estado de la Mar Oleaje: Moderado en zonas abiertas de litoral (como en la playa de Doniños ) Temperatura del agua: Rondará los 19°C. Tabla de Mareas Pleamar (Marea alta): 02:58 h y 15:24 h. Bajamar (Marea baja): 09:05 h y 21:38 h TAL DÍA COMO HOY

Sábado, día 11

(1942)-La Empresa Nacional Bazán comienza su constitución como empresa.

( 2010)-La Selección Española de Fútbol se proclama campeona del Mundial de fútbol de Sudáfrica venciendo en la final 1 a 0 (marcado por Andrés Iniesta en el minuto 116) a la Selección de Países Bajos

Domingo, día 12

(1811)-Nació en Ferrol Pedro González de Carvajal y Sanjurjo. Cruz Laureada de 3ª clase.

(1917)- Preséntase no teatro Rosalía de Castro da Coruña o coro galego Cántigas da Terra, coa representación dunha obra de Labarta Pose.

(1997)-Aparece muerto Miguel Ángel Blanco con dos disparos en la cabeza, tras 48h de secuestro, a manos de la banda terrorista ETA

EN EL CONCELLO

Sábado, día 11

14.00h.- El concejal de Deportes, Ricardo Aldrey, participa en la entrega de premios del Festival Internacional de Xadrez Cidade de Ferrol.(Hotel Crisol Almirante).

Domingo, día 12

17.00h.-El concelleiro de Deportes, Ricardo Aldrey, participa en la entrega de trofeos de la XVI regata Vela Lixeira Ría de Ferrol. Instalaciones náuticas de A Cabana.

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

En Mugardos

Sábado, día 11

13,45 h.- El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, acompañado por la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, y el director xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Isaac Rosón, asistirá a la 34ª edición da Festa do Polbo de Mugardos. En la rúa Cantón de Cora, 16.

INFO DIOCESANA

En As Pontes

Día 11-Día das Xentes do Mar 2026, novena a la Virgen del Carmen, en la capilla del Carmen, a las 19.30 horas, eucaristía. Predicará el obispo diocesano, Fernando García Cadiñanos.

EN LO DEPORTIVO

En Ferrol

Sábado, día 11

–En el hotel Crisol Almirante, Festival Internacional de Xadrez Cidade de Ferrol.(Hotel Crisol Almirante).

Domingo, día 12

–En las instalaciones náuticas de A Cabana, XVI regata Vela Lixeira Ría de Ferrol.

En Ares

En Marcha Contra o Cancro (2026), evento deportivo y solidario a favor de la AECC. En la marcha podrán participar tanto niños/as, como jóvenes y adultos, se celebrará este domingo 12 de Julio desde las 11.00 horas, tendrá un recorrido de 6 kilómetros y su punto de salida estará ubicado en la Praia do Xuncal.

El coste de inscripción será de 5 euros (adultos) y de 3 euros (niños/as hasta los 12 años).

En As Pontes

Carrera y andaina de carácter solidario que se celebrará este domingo 12 de Julio. En la carrera podrán participar niños, jóvenes y adultos y tendrá una distancia máxima de 5,4 kilómetros correspondiente a la categoría absoluta.

La competición dará inicio a las 10.00 horas desde la Rúa 8 de Marzo, con la modalidad sub 16. A las 10.45 horas se disputará la carrera absoluta. La andaina, de 1,8 kilómetros, comenzará inmediatamente después de la carrera absoluta.

En Mañón

XX Concurso de Pesca de Reo que tendrá lugar en el municipio coruñés de Mañón. El evento se llevará a cabo en el Río Sor este domingo 12 de Julio, concretamente en los cotos de Ribeiras e Segade, desde las 06.30 horas y se estima su final a las 13.30 horas. A las 14.00 horas se procederá a la entrega de premios.

FESTIVAL DEL MUNDO CELTA, ORTIGUEIRA

Nueva edición del famoso Festival de Ortigueira, declarado de interés turístico internacional, que este año se celebra hasta el 13 de Julio. Los conciertos son gratuitos y los asistentes podrán disfrutar con las actuaciones de grupos de música folk de ámbito internacional.

Sábado, día 11.

El día más intenso del festival, con programación continua y uno de los carteles nocturnos más potentes.

10:00 — Exposición “Celtic Nations”12:00 — A.C. Sadeo

12:00 — Bandina Los Marnuetos

12:00 — Obradoiro de baile asturiano

12:30 — Cántigas Novas (Teatro)

13:00 — Banda de Gaitas O Pichel

13:00 — Bandina Los Marnuetos (Vila Celta)

13:00 — 7 Ferrados

14:00 — 7 Ferrados (Vila Celta)

16:00 — Obradoiros (percusión / gaita)

16:00 — B.G. Saxum

17:00 — Exposición “Celtic Nations”

17:00 — Obradoiro de baile galego

17:00 — 7 Ferrados

18:00 — Pequefestival

18:00 — Caledonian Cowboy Collective Pipe Band

19:00 — Eilbhe (Teatro)

19:00 — G.E. L’Oriente Llacín

20:00 — Rubén Alba & Nel de Prunea (Vila Celta)

21:00 — Banda de Gaitas de Ladrido (Escenario principal)21:30 — Québec Connection (Vila Celta)

21:45 — North Coast Irish Dance (Escenario principal)

23:00 — Lidia India (Vila Celta)

23:00 — Bagad de Vannes Melinerion (Escenario principal)

00:15 — Solas (Escenario principal)

01:30 — Anxo Lorenzo (Escenario principal)

03:00 — Valtos (Escenario principal)

Domingo, día 12

Jornada final con ambiente festivo y despedida del festival.

10:00 — Exposición “Celtic Nations”

11:30 — Desfile das Nacións Celtas

17:00 — Vai Rañala Meu

17:00 — Exposición “Celtic Nations”

17:00 — North Coast Irish Dance (Praza Isabel II)

18:00 — Troula do Ortegal (Biblioteca)

18:00 — Tumba e Dálle

18:00 — Peque festival

18:30 — Vai Rañala Meu (Vila Celta)

20:00 — Eilbhe (Vila Celta)

21:30 — Bébért Band (Vila Celta)

23:00 — Anxo Lorenzo (Vila Celta)

FERIAS Y FIESTAS

En Ares

Los vecinos de Cervás celebran un año más su sardiñada popular. La fiesta tendrá lugar hoy sábado 11 de Julio a partir de las 20.30 horas y los asistentes podrán tomar sardinas, cachelos, vino, refrescos y pan. La velada estará amenizada por la actuación del Grupo de Cantos de Taberna de Sedes A.C. Vai Rañala Meu.

En As Pontes

Fiestas en honor a la Virxe do Carme que se celebrarán en el mes de Julio. Durante las jornadas festivas tanto vecinos como visitantes podrán disfrutar con las numerosas actividades lúdicas y actos tanto musicales como religiosos programados para la ocasión, entre ellos la popular Festa da Fraga.

Algunos de los actos programados para este finde serán los siguientes:

Sábado 11, a las 19:00 horas pasacalles de las bandas participantes del certamen de bandas. A las 19:30 horas en la Praza América actuación de las bandas: Banda da Escola de Música Charamela de Pontedeume, Agrupación Musical Lira de San Miguel de Oia y Banda Cultural y Recreativa de As Pontes.

Domingo 12, a las 20:30 horas actuación de Xacarandaina.

En Cariño

El lugar de Figueiroa, en la parroquia de A Pedra celebra sus fiestas en honor a la Virxe da Milagrosa. Los actos tendrán lugar este domingo 12 de Julio, ofreciendo una jornada que combina tradición religiosa y convivencia festiva.

Las actividades comenzarán a las 13.00 horas con la celebración de la misa solemne, que irá seguida de la tradicional procesión. Este acto religioso contará con el acompañamiento musical de la Agrupación de San Xiao do Trebo. Al finalizar, la programación continuará con una xira campestre, una romería que estará amenizada por la música de Alberto Bellón para asegurar el entretenimiento de todos los asistentes.

En Cedeira

El Auditorio Municipal acoge la celebración de una nueva edición del Festival de Habaneras e Música Coral este sábado 11 de Julio a las 20.00 horas.

El evento cuenta con la participación de la Coral Lembranzas (Sada); la Coral Santa María de Cambre (Cambre) y las Rondallas Santa Uxía de Mandiá (Ferrol), Sonidos del Alba (Ferrol) y la de Cedeira (Cedeira)

En Mañón

—Los vecinos de O Barqueiro celebrarán desde este viernes su fiesta en honor a la Virxe do Carme con actos religiosos y actuaciones musicales.

Sábado 11, a las 11.00 horas pasacalles con la Banda O Landro de Viveiro. A las 12.00 horas misa cantada por el Coro do Barqueiro en la lonja, seguida de procesión. A continuación, sesión vermú con orquesta Dinastía, formación que animará además la verbena junto a la orquesta La Travesía.

Domingo 12, a las 13.00 horas misa solemne cantada en la lonja en honor a los marineros y mariscadores fallecidos, seguida de sesión vermú larga con la formación Primera Línea y el dúo D´Caché.

—La Festa da Romaxe de Ponte Segade tiene lugar hoy sábado y el domingo

Las celebraciones darán comienzo este sábado 11 con una programación enfocada en la música y el baile. La jornada iniciará con una sesión matinal que correrá a cargo del grupo Sensaciones, mientras que la verbena nocturna estará amenizada por este mismo grupo en compañía del dúo Vivarium.

Al día siguiente, el domingo 12, las actividades comenzarán desde muy temprano en el ámbito deportivo con la celebración del XX Concurso de Pesca de Reo 2026. Este certamen se desarrollará en el río Sor, específicamente en los cotos de Ribeiras do Sor y Segade. La competición arrancará a las 6.30 horas y concluirá a las 13.30 horas, procediéndose posteriormente a la entrega de premios a las 14.00 horas en Ponte Segade.

Para cerrar el domingo, el apartado musical contará con sesiones de mañana y de tarde que estarán amenizadas por el dúo Enclave de Ti.

En Moeche

Este sábado 11 de Julio, el Concello de Moeche acoge el VI Encontro Irmandiño. El evento se iniciará a partir de las 14:00 horas en el local social O Pereiro.

Los participantes podrán disfrutar de un completo menú que incluye:empanada, tabla de embutido, lacón con cachelos, requesón de Brigantia y queimada.

Los precios para disfrutar de esta experiencia gastronómica son de 23€ para socios/as y 28€ para no socios/as. Los niños de 5 a 12 años contarán con un precio especial de 12€.

Para apuntarse, es imprescindible contactar a través de los números de teléfono 609833934 o 679920462. El plazo de inscripción finaliza el 8 de julio.

Además de la propuesta culinaria, el VI Encontro Irmandiño contará con foliada.

En Mugardos

Festividades en honor a la Virxe do Carme que se celebrarán en la villa de Mugardos hasta el 9 de Agosto. Durante estos días no faltarán las actuaciones musicales ni los oficios religiosos en honor a la Santa, así como una nueva edición de la Festa do Polbo, evento gastronómico que tendrá lugar en la jornada del día 11

En la jornada de hoy sábado 11 de Julio, tendrá lugar en la villa marinera de Mugardos la XXXIV Festa do Polbo, declarada Fiesta de Galicia de Interés Turístico. A lo largo del día, y hasta fin de existencias, los cientos de personas que se acerquen a la praza da Constitución podrán degustar en la carpa instalada para la ocasión deliciosas raciones de polbo á mugardesa, elaborado con cebolla y pimentón dulce y acompañado con cachelos.

Por la mañana dará inicio la venta de tickets de la fiesta y con la actuación de Airiños de Fene a partir de las 13.30 horas. Ya por la tarde, a las 18.30 horas, será el turno de la formación Kilomberos.

A partir de las 22.30 horas comenzará la verbena con el grupo Jaque y un Dj.

Ración de pulpo, pan y agua o vino: 14 euros Ración de empanada: 4 euros.

En Pontedeume

Durante la jornada de hoy sábado 11 de Julio, los vecinos de la parroquia de Andrade festejarán la fiesta en honor a la Virxe do Leite.

Los actos comenzarán a las 09.00 horas con dianas y alboradas. A las 13.15 horas se oficiará la misa en honor a la Virgen, acto que dará paso a la sesión vermú con el dúo Sensación.

A las 21.30 horas tendrá lugar una gran churrascada (churrasco, cachelos, pan, vino, agua, postre y café). El precio del menú será de 18 euros por persona. A continuación, fiesta amenizada por el grupo Eureka y el dúo Sensación.

San Sadurniño

Los vecinos de la parroquia de Ferreira festejarán su fiesta en honor a San Cristovo.

Este sábado 11 de Julio, la sesión vermú estará animada por la formación Ritmo, que también amenizará la verbena de la noche junto al dúo Karamba.

Domingo 12, la sesión vermú larga estará a cargo de la orquesta Escaparate.

Durante estas jornadas los actos religiosos se celebrarán en horario de costumbre.

En Valdoviño

Fiestas en honor a la Virxe do Porto en la parroquia de Meirás.

Este sábado 11, a las 12.30 horas se celebrará la misa en la capilla del Puerto y a continuación dará inicio la sesión vermú con la el trío Antha. Por la noche se celebrará la verbena con la orquesta Panamá Band y el trío Antha.

Domingo 12, en este día la imagen de la Virgen saldrá en procesión marítima a las 11.00 horas desde la playa de Mourillá. Al término de la procesión se celebrará la misa solemne. La fiesta finalizará con la sesión vermú con pinchos amenizada por el dúo Veneguay.

EXPOSICIONES

En Ferrol

–En el Museo Naval hasta el 15 de septiembre exposición temporal titulada “Imágenes de la Historia”, una selección de 17 reproducciones de famosos cuadros, obras todas ellas del prestigioso artista Augusto Ferrer-Dalmau Nieto, conocido como el “Pintor de batallas” por su especialidad en temas históricos militares.

La exposición consta de 17 paneles que reproducen en color y alta resolución cuadros pintados al óleo por el pintor Ferrer-Dalmau, que representan como su nombre indica “Imágenes de la Historia”, narrando hechos relevantes de la Historia de España y de algunos de sus más destacados protagonistas.

La exposición está abierta al público en los horarios habituales del Museo: de martes a viernes, de 9.30 a 13.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30 horas.

–En la Sala Carlos III de Exponav, exposición «Eclipsarte. O camiño do Sol». Una muestra colectiva en la que participan artistas gallegos, con obras en diferentes disciplinas en las que el hilo conductor es el Eclipse total de sol y el Camino de Santiago.

Esta muestra comisariada por Cristina Carballedo Penelas, podrá visitarse hasta el 30 de agosto

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester». Exposición de Xoán Xosé Braxe, integrada por más de un centenar de obras del artista. Hasta mediados de este mes de julio

Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

–En el Ateneo, propuesta cultural que va más allá de una exposición convencional. Bajo el título «Retratos da Ilustración”, la artista Carmen Martín presenta una colección de retratos inspirados en figuras de la Ilustración.

–En Afundación (plaza de la Constitución) exposición » Origen» compuesta por las fotografías que conforman el proyecto El Legado que Seremos, de Álvaro Ybarra, mediante las cuales documenta el proceso de transición

energética del carbón a las fuentes renovables. Algunas de las imágenes están tomadas en el ámbito de la central térmica de carbón de As Pontes, una de las últimas de este tipo que se mantuvo en funcionamiento en España.

En Narón

–El Centro Comercial Odeón luce una exposición de 9 dinosaurios autómatas con unas características físicas muy realistas. Los reptiles mueven los ojos, la boca, la cabeza y la cola, y están dotados de sensores de movimiento y placas identificativas con la historia de cada uno de ellos.

Estos 9 ejemplares se han distribuido a lo largo de la planta baja del Centro Comercial y los visitantes podrán disfrutar de esta sorprendente compañía hasta el próximo 2 de agosto.