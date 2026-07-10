Ferrol avanza en la ampliación de vivienda pública con la licitación de otras 58 viviendas en O Bertón

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Ferrol continúa reforzando su parque de vivienda pública con la licitación de las obras de un nuevo edificio de 58 viviendas de promoción pública en la parcela 15 de O Bertón. La actuación, impulsada por la Xunta de Galicia, cuenta con una inversión de 10,3 millones de euros y supone un nuevo paso dentro del proceso de transformación urbanística que experimenta este barrio.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, acompañó este viernes a la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, durante la visita a los terrenos donde se levantará la nueva promoción, cuya licitación ya figura en la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia y permanecerá abierta para la presentación de ofertas hasta el próximo 22 de septiembre.

El edificio proyectado contará con cuatro plantas y una superficie construida de 8.698 metros cuadrados. La planta sótano albergará garajes y trasteros, mientras que la planta baja dispondrá de seis portales de acceso y cuatro locales comerciales. Las cuatro plantas superiores acogerán viviendas de uno, dos y tres dormitorios.

O Bertón concentra buena parte del crecimiento de la vivienda pública en Ferrol

Durante la visita, Rey Varela destacó la apuesta de la Xunta por incrementar la oferta de vivienda protegida en la ciudad y subrayó que O Bertón se está consolidando como uno de los espacios con mayor transformación urbanística de Ferrol. El regidor señaló que esta promoción responde a una planificación destinada a ampliar el parque de vivienda asequible y dar respuesta a la demanda existente de nuevos hogares.

Por su parte, María Martínez Allegue puso en valor que, en apenas un mes, la Xunta ha sacado a contratación las obras de 116 viviendas de promoción pública en Ferrol, con una inversión global de 21 millones de euros. A esta nueva promoción de 58 viviendas se suma otra, también en O Bertón, licitada el pasado mes por 10,7 millones de euros y cuyo plazo de presentación de ofertas finalizará el 23 de julio.

La conselleira recordó además que la Xunta mantiene actualmente en marcha un total de 353 viviendas de promoción pública en Ferrol en distintas fases de ejecución.

Dos promociones de 48 viviendas estarán finalizadas en 2027

Además de visitar la parcela donde se ejecutará la nueva promoción, el alcalde y la conselleira supervisaron el avance de las obras que la Xunta desarrolla en las parcelas 1 y 2 de O Bertón, en la rúa das Constituíntes.

Estas dos promociones, con 48 viviendas públicas cada una, avanzan según lo previsto y está previsto que se conviertan en una realidad durante el año 2027.

Nuevas medidas para facilitar el acceso a la vivienda

Durante su intervención, María Martínez Allegue también recordó algunas de las nuevas iniciativas impulsadas por la Xunta para favorecer el acceso a la vivienda, especialmente entre la población joven y las familias.

Entre ellas destacó la reserva del 30% de las viviendas en venta para personas de entre 36 y 45 años con hijos, así como la ampliación hasta los 45 años de la edad máxima para beneficiarse de los avales autonómicos destinados a la compra de la primera vivienda. Según indicó, en la convocatoria actualmente en vigor ya se han concedido 40 avales.