La fuerte tormenta caida en Ferrolterra ocasionó incendios en un transformador, en Fene, y un monte en Ferrol

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Una fuerte tormenta se dejó más que sentir en la zona norte coruñesa y que se destacó en Ferrolterra causando daños, ante el acompañamiento de una serie de rayos que afectaron, en principio a un transformador en Limodre, en el límite de los concellos de Fene y Ares, y ocasionando un incendio forestal en Covas, Ferrol.

Sobre las 21,24 desde el Centro Integrado ás Emerxencias 112 Galicia y desde el Distrito Forestal se informó al Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Mugardos de la existencia de un incendio en un transformador en el límite entre Fene y Ares, en la parroquia de Limodre, posiblemente a causa de un rayo.

El fue se extendió a un monte cercano y la labor de los bomberos del GES logró que el incendio quedase controlado a las 23.00 horas.

Asimismo y sobre la misma hora del inicio del incendio en Limodre se declaró otro en una zona de monte en As Lagoas, en la parroquia ferrolana de Covas, debido posiblemente a un rayo. La labor de efectivos del Distrito Forestal de la Xunta de Galicia y la lluvia caía en esos momentos hizo que el fuego quedase rápidamente controlado.