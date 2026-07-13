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Este pasado fin de semana, en la XVI Edición de la Regata de Vela Ligera Ría de Ferrol, organizada por la Sección de Vela Ligera de la A.C.R.D. Grupo Bazán, la ría acogió a gran parte de las flotas gallegas de las clases Optimist e ILCA (antigua clase Láser).

El sábado, una magnífica tarde de sol, con un intenso viento de componente norte-nordeste (10o-20o) que alcanzó una intensidad de 9 a 11 nudos; ello permitió al comité de regatas realizar las tres pruebas programadas para cada una de las clases participantes, es decir, las clases ILCA 4, ILCA 6, ILCA 6 Máster y la clase Optimist. Los infantiles, los juveniles y los Máster de la vela ligera gallega disfrutaron de una magnífica tarde de regatas con unos rangos de vientos ideales para la práctica de este deporte.

El domingo, una mañana que comenzó nublada y sin viento a primera hora. Pero las nubes se fueron difuminando, apareciendo el sol a media mañana y Eolo no defraudó a los regatistas apareciendo sobre las 13:45 y entablándose un viento de componente oeste-suroeste (250o) que alcanzó una intensidad de 8 nudos y fue suficiente para validar una prueba para cada una de las clases en liza.

Entre los dos días se pudieron completar 4 pruebas para cada una de las clases; las casi 50 embarcaciones inscritas en la regata navegaron las aguas de nuestra ría dejando imágenes espectaculares y estéticas que hicieron patente la belleza del deporte de la vela ligera y de las grandes posibilidades que tiene la ría para su práctica.

Pudieron completarse en total 12 regatas, en las que los representantes de las grímpolas de los más significados clubes de vela ligera gallega que asistieron al evento se batieron el cobre por llevarse las posiciones de honor de la regata.

Así las cosas, las clasificaciones, en las plazas de honor, quedaron configuradas de la siguiente manera, teniendo en cuenta que en las clases en las que hubo 5 o menos inscritos sólo obtuvieron trofeo los primeros clasificados:

Clase Optimist sub-11:

1a.- Julia Rodríguez Fernández, Club Marítimo de Canido (Vigo).

2a.- Gonzalo Díaz Fraguela, Club de Vela Fluvial As Pontes.

Clase Optimist sub-13:

1a.- Tiago Camacho Sinde, Club Marítimo de Canido (Vigo).

2o.- Luis Rodríguez Fernández. Club Marítimo de Canido (Vigo)

3o.- Óscar Martínez Rivera, Club de Vela Fluvial As Pontes.

Clase Optimist Sub-16:

1a.- Iria Sotelo Portela, Real Club Náutico Rodeira (Cangas de Morrazo).

2o.- Jaime Barreiro Pin, Club de Vela Fluvial As Pontes.

3o.- Ignacio Barros Lorenzo, Club Alamar Sada.

Clase ILCA 4:

1a.- Jorge Casteleiro López, Club Náutico Marina Coruña.

2a.- David Villaverde Fernández, A.C.R.D. Grupo Bazán Ferrol.

3a.- Juan Camacho Vila, Club Marítimo de Canido (Vigo).

Clase ILCA 6:

1a.- Iida Suoniemi Veiga, A.C.R.D. Grupo Bazán Ferrol.

Clase ILCA 6 Máster:

1o.- Jaime Carreras Portela, Club Náutico Ría de Ares.

2o.- Denis Rodríguez Náñez, Independiente Galicia.

3o.- Manuel Gestoso Fernández, Liceo Marítimo de Bouzas (Vigo).

Muy destacado el papel de los regatistas ferrolanos de las clases ILCA 4 e ILCA 6, David Villaverde Fernández e Iida Suoniemi Veiga, canteranos de la escuela de vela del Grupo Bazán, que se alzaron con el segundo puesto y primer puesto del podium, respectivamente, en la clase juvenil individual y femenina.

También el regatista de la clase ILCA 4 realizó unas muy buenas regatas, alcanzando puestos medios en la tabla. En cuanto a los regatistas ferrolanos en la clase Optimist, muy noveles, y siendo ésta su primera regata oficial, hicieron un digno papel terminando todas las pruebas disputadas.

La regata finalizó con la entrega de trofeos en las Instalaciones Náuticas Municipales de A Cabana a la que asistió el concejal de deportes de Ferrol, Ricardo Aldrey, y, como colofón, por el club organizador se ofreció un ágape- merienda a todos los asistentes en las instalaciones municipales de A Cabana.