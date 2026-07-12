Agenda para este lunes, día 13 de julio, en la zona norte

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LA FRASE DEL LUNES-«Los bolsillos de los gobernantes deben ser de cristal» (Enrique Tierno Galván)

–-Quedan 171 días para finalizar el año.

–Día Mundial del Rock (desde 1985).

-Día Internacional del Director de Orquesta (desde 2013)

-Día de la Esclerosis Múltiple (desde 2003).

– Día Internacional del Sarcoma.

—La Iglesia celebra la festividad de los Santos Enrique, Anacleto, Serapio y Sara

–¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el día 13 de julio?..Cáncer.

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE LUNES

Para este lunes 13 de julio de 2026, Ferrol registrará un ambiente templado con intervalos nubosos y probabilidad de chubascos débiles o intermitentes, alcanzando una temperatura máxima de 24°C y una mínima de 18°C.



Pronóstico del Tiempo

Estado del cielo: Despejado o nubes y claros por la mañana, tendiendo a cubrirse hacia el mediodía y la tarde con riesgo de lluvias débiles dispersas.

Viento: Predominará viento flojo a moderado de componente suroeste, rondando los 10-15 km/h con rachas de hasta 30 km/h por la tarde.

Radiación solar: Índice UV máximo de 6 a 7 (Alto), por lo que se recomienda protección si el cielo se despeja.



Estado de la Mar

El comportamiento costero en las playas de Ferrol (como Doniños o San Xurxo) se mantendrá en condiciones estables.

Oleaje: Mar de fondo con oleaje moderado. La altura significativa de la ola estará en torno a los 0,3 y 0,4 metros en zonas resguardadas.

Temperatura del agua: Rondará los 18°C a 19°C.

Viento en costa: Flojo, facilitando un baño con sensación térmica suave.



Horario de Mareas

Los movimientos de la marea según la previsión marítima oficial son:

Pleamar (Marea alta): 03:57 h (3,53 m) y 16:19 h (3,79 m).

Bajamar (Marea baja): 09:59 h (0,79 m) y 22:30 h (0,61 m).

UNIDAD MÓVIL DONACIÓN DE SANGRE

La unidad móvil para la donación de sangre se encuentra hoy en Cariño, en la zona del mercado, al lado del Concello.De 10.00 a 14.00 h. y de 16.00 a 21-00 horas.

TAL DÍA COMO HOY

(1997)-En la madrugada de este día falleció Miguel Ángel Blanco, concejal del Partido Popular en Ermua despues de tres días de secuestro. El día 12 de julio, ETA disparó a Blanco por la nuca y lo abandonó agonizante cerca de San Sebastián.

EN EL CONCELLO

9.00h.- El presidente de la Mancomunidad, José Manuel Rey Varela, preside el pleno ordinario. (Sala de Comisiones).

10.00h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, recibe al presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, José Antonio Álvarez Vidal. (Alcaldía).

11.00h.- La corporación ferrolana guarda un minuto de silencio por la última víctima de violencia de género. (Plaza de Armas).

11.05h.- El concelleiro de Contratación, Javier Díaz Mosquera, preside las mesas de contratación. (Sala de comisiones).

11.30h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, asiste a la jura de Bandera en la Escuela de Especialidades Antonio de Escaño.

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

En Ferrol

9,30 h.- La delegada territorial de Ferrol, Martina Aneiros, presidirá la Comisión Territorial de Coordinación de la Delegación. En la sala de juntas de la Delegación Territorial (plaza Camilo José Cela).

11,30 h.- La delegada territorial de Ferrol, Martina Aneiros, asistirá a la jura de Bandera en la Escuela de Especialidad Antonio de Escaño.

EN LA ARMADA

-A las 11:30 horas, se celebrará en la Escuela de Especialidades “Antonio de Escaño” el Acto de Juramento o Promesa ante la Bandera Nacional de los Marineros del 1er Ciclo de 2026. El Acto será presidido por el Almirante Alfonso Delgado Moreno, Almirante Jefe de Personal de la Armada (ALPER).

Efectuarán el Juramento o Promesa un total de 366 Marineros, 180 pertenecientes a la Escuela de Especialidades Antonio de Escaño (ESCAÑO) y 186 a la Escuela de Especialidades de la Estación Naval de La Graña (ESENGRA).

FERIAS Y FIESTAS

En As Pontes

Fiestas en honor a la Virxe do Carme que se celebrarán en el mes de Julio. Durante las jornadas festivas tanto vecinos como visitantes podrán disfrutar con las numerosas actividades lúdicas y actos tanto musicales como religiosos programados para la ocasión, entre ellos la popular Festa da Fraga.

Algunos de los actos programados serán los siguientes:

Lunes 13, a las 20:30 horas As Noites do Carme con Escola Municipal de Pandeireta das Pontes.

Martes 14, a las 20:30 horas As Noites do Carme – III Festival Música de Ultramar con Rondalla Vila das Pontes.

EXPOSICIONES

En Ferrol

–En el Museo Naval hasta el 15 de septiembre exposición temporal titulada “Imágenes de la Historia”, una selección de 17 reproducciones de famosos cuadros, obras todas ellas del prestigioso artista Augusto Ferrer-Dalmau Nieto, conocido como el “Pintor de batallas” por su especialidad en temas históricos militares.

La exposición consta de 17 paneles que reproducen en color y alta resolución cuadros pintados al óleo por el pintor Ferrer-Dalmau, que representan como su nombre indica “Imágenes de la Historia”, narrando hechos relevantes de la Historia de España y de algunos de sus más destacados protagonistas.

La exposición está abierta al público en los horarios habituales del Museo: de martes a viernes, de 9.30 a 13.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30 horas.

–En la Sala Carlos III de Exponav, exposición «Eclipsarte. O camiño do Sol». Una muestra colectiva en la que participan artistas gallegos, con obras en diferentes disciplinas en las que el hilo conductor es el Eclipse total de sol y el Camino de Santiago.

Esta muestra comisariada por Cristina Carballedo Penelas, podrá visitarse hasta el 30 de agosto

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester». Exposición de Xoán Xosé Braxe, integrada por más de un centenar de obras del artista. Hasta mediados de este mes de julio

Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

–En el Ateneo, propuesta cultural que va más allá de una exposición convencional. Bajo el título «Retratos da Ilustración”, la artista Carmen Martín presenta una colección de retratos inspirados en figuras de la Ilustración.

–En Afundación (plaza de la Constitución) exposición » Origen» compuesta por las fotografías que conforman el proyecto El Legado que Seremos, de Álvaro Ybarra, mediante las cuales documenta el proceso de transición

energética del carbón a las fuentes renovables. Algunas de las imágenes están tomadas en el ámbito de la central térmica de carbón de As Pontes, una de las últimas de este tipo que se mantuvo en funcionamiento en España.

En Narón

–El Centro Comercial Odeón luce una exposición de 9 dinosaurios autómatas con unas características físicas muy realistas. Los reptiles mueven los ojos, la boca, la cabeza y la cola, y están dotados de sensores de movimiento y placas identificativas con la historia de cada uno de ellos.

Estos 9 ejemplares se han distribuido a lo largo de la planta baja del Centro Comercial y los visitantes podrán disfrutar de esta sorprendente compañía hasta el próximo 2 de agosto.