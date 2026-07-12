Dos heridos en una colisión de vehículos en Lamas, San Sadurniño

12 julio, 2026 Dejar un comentario 213 Vistas

Dos personas , una de ellas nonagenaria, han resultado heridas al colisionar frontalmente dos vehículos a la altura del kilómetro 22 de la carretera AC-862 (Ferrol-Mañón), en el término parroquial de Lamas, concello de San Sadurniño

A la una de la tarde de este domingo se recibió en el Centro Integrado ás Emerxencias la llamada de un particular informando sobre el accidente y solicitando ayuda. Desde el CIAE 112 se pasó aviso a Urxencias Sanitarias y Guardia Civil de Tráfico, No fue necesario que se trasladasen  a la zona los Bomberos do Eume al no ser necesario proceder a excarcelaciones.

Al lugar del suceso acudieron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 con do ambulancias de soporte vital básico  y dos personas que resultaron heridas, una mujer MC. A.G. y un nonagenario, que fueron trasladados a los servicios de urgencias del hospital Ribera Juan Cardona de Ferrol.

Lea también

Piden nueve años de prisión para un hombre por embestir el coche de su expareja y amenazarla en Miño

La Audiencia Provincial de A Coruña acogerá, el próximo martes,día 14 de julio, el juicio …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *