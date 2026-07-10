El PSOE de Ferrol denuncia la paralización de las obras de la pista deportiva de A Cabana

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El Grupo Municipal Socialista de Ferrol ha denunciado este viernes la paralización de las obras de reparación y acondicionamiento de la pista deportiva exterior de A Cabana, responsabilizando al gobierno local de José Manuel Rey Varela de la falta de avances en un proyecto que, según recuerdan, debería estar finalizado desde hace varios meses.

El concejal socialista Julián Reina afirmó que esta actuación es un ejemplo de la «manifesta incapacidade» del gobierno municipal para gestionar tanto las grandes obras como el mantenimiento cotidiano de la ciudad.

El PSOE sostiene que la obra debía estar terminada en marzo

Según explicó Reina, el contrato para ejecutar las obras se formalizó el 4 de noviembre de 2025 y, de acuerdo con el calendario previsto, los trabajos tendrían que haber comenzado, como muy tarde, un mes después.

Al contar el proyecto con un plazo de ejecución de cuatro meses, los socialistas aseguran que la pista deportiva debería haber estado completamente terminada en marzo de 2026. Sin embargo, denuncian que la actuación permanece paralizada desde hace meses.

Denuncian que apenas se han ejecutado los primeros trabajos

El edil socialista aseguró que, tras revisar la documentación técnica del proyecto, únicamente se ha llevado a cabo el desmontaje del cierre existente, una actuación prevista para la primera fase de la obra.

A juicio del PSOE, siguen pendientes trabajos como la pavimentación de la pista y su entorno, la instalación de las diferentes capas de acabado, la adaptación del sistema de drenaje, la reparación del cierre perimetral, la colocación de una nueva malla, el pintado de las líneas de juego y la instalación del equipamiento deportivo.

Para Julián Reina, «o que ía ser un espazo renovado para o deporte base e o lecer dos mozos e mozas da Cabana é hoxe un espazo degradado, perigoso e valado a medias por culpa da desidia municipal«.

Críticas a la gestión y a la falta de información

El Grupo Municipal Socialista también criticó lo que considera una falta de transparencia por parte del Gobierno local en relación con el seguimiento de las obras municipales.

Según Julián Reina, el gobierno local convoca pocas comisiones de obras y, cuando lo hace, «evita dar explicacións e agocha sistematicamente a situación real de parálise que sofren os investimentos na cidade«.

El concejal concluyó afirmando que «non só falta traballo na xestión, senón que falta o máis importante: interese polo benestar de Ferrol» y añadió que espera que, durante el periodo estival, el alcalde dedique más tiempo a atender los problemas de la ciudad.