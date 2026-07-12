Galicia cataloga su memoria marítima que documenta más de 1400 bienes en nuestro litoral

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El Plan de la Cultura Marítima de Galicia (PCUMA) estrena el primer Censo del patrimonio marítimo inmueble y el visor interactivo de las llamadas Áreas Nai. Una investigación pionera de la mano de la Universidad de A Coruña documenta 1.452 elementos del borde costero. El proyecto concibe el legado litoral desde la perspectiva del sector productivo y de los oficios tradicionales como un motor de cohesión social.

Galicia cuenta con una extensión de más de 1.600 kilómetros de costa en la que se asienta el 55% de la población autonómica, una realidad geográfica y demográfica que esculpió, a lo largo de siglos, un modo de vida y unos oficios con un valor patrimonial incalculable. Con el objetivo de activar de manera ordenada, conservar y difundir esta herencia, el Gobierno gallego puso en marcha el Plan de la Cultura Marítima de Galicia – Horizonte 2030 (PCUMA). Fruto de un convenio de colaboración entre la Consellería del Mar, la Universidad de A Coruña (UDC) y su fundación, este documento estratégico se sitúa como un trabajo pionero y sin precedentes a nivel internacional en la ordenación integral del legado marinero.

La primera gran herramienta estratégica derivada del plan es el Censo del Patrimonio Marítimo Inmueble de Galicia, un inventario exhaustivo dirigido por el doctor arquitecto Óscar Fuertes Dopico. La investigación nació del diagnóstico iniciado en 2021, que evidenció la carencia de un registro unificado de bienes costeros. Para liquidar este vacío, un equipo técnico desarrolló un intenso trabajo de campo durante casi tres años en el que se recorrieron más de 24.000 kilómetros del borde litoral.

La metodología de trabajo, estructurada en siete fases y avalada por un comité científico multidisciplinar, permitió catalogar un total de 1.452 bienes singulares vinculados de forma directa con las actividades del mar. El estudio tipológico identificó 83 tipologías patrimoniales de acuerdo con la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, clasificadas en tres grandes bloques fundamentales: el patrimonio marítimo arquitectónico (25 tipologías), el etnológico (33) y el industrial (18). El inventario reúne mediante fichas normalizadas toda la información histórica, cartográfica y técnica de cada bien, facilitando su salvaguarda y la futura coordinación entre administraciones.

El censo rescata elementos singulares y muchos de ellos inéditos en inventarios autonómicos anteriores, consolidando joyas arquitectónicas que reflejan la huella productiva de cada comarca. En la franja norte, correspondiente a la Mariña y Ferrol, destacan piezas fundamentales como el antiguo Faro de Illa Pancha (1857) en Ribadeo, que guiaba el acceso a la ría, o la aislada cetaria Medas do Castro en o Vicedo, un bien enclavado entre farallones que se usaba para la cría de crustáceos.

Asimismo, se incorpora el dique seco de la Cabana en Ferrol —un dique que aprovecha de manera natural el flujo intermareal— y la fábrica de conservas El Centauro en Cariño, un testigo inédito que sobresale como ejemplo de la arquitectura industrial moderna.

Más hacia el sur, en las áreas de A Coruña y Carballo, el inventario recoge por primera vez infraestructuras portuarias tradicionales como las rampas de piedra de as Xubias, que dan acceso al mar al núcleo marinero, junto a la funcional lonxa do Gran Sol en la ciudad herculina, caracterizada por sus módulos de pórticos de hormigón. En esta misma zona se funden la orografía y la historia industrial en bienes como la factoría ballenera de Caneliñas en Cee, que conserva estratos que van desde la sala original hasta la industria ballenera, o las ruinas decimonónicas de la fábrica de salazón de Boca do Sapo en Corcubión, que testimonian la rica actividad del sector en el siglo XIX.

El liderazgo marisquero y constructor se manifiesta con fuerza en las comarcas de Barbanza y Arousa. El censo se fija en el astillero tradicional Ciprián como el exponente más destacable de la carpintería de Ribeira en una ría de Muros y Noia salpicada de aserraderos auxiliares, además de incluir como bien inédito el Peirao de Goday en Louro.

En la ría de Arousa se sitúa la fábrica de conservas Goday en la isla de Arousa, uno de los mejores ejemplos de la tipología conservera rehabilitado hoy como Centro de Interpretación, y las Salinas do Rial en Vilagarcía, otro elemento inédito cuyos espacios de extracción de sal fueron reconvertidos históricamente en viveros de bivalvos.

Finalmente, el borde litoral de Pontevedra y Vigo aporta grandes complejos industriales y comerciales a la totalidad del censo. Destaca el conjunto de la fábrica de conservas Massó en Cangas, que constituyó una de las conserveras más importantes del país gracias a una dotación propia que incluía muelle, poblado obrero, almacenes y varadero

A este legado se suman aportaciones inéditas como la fábrica de salazón de Bogador en la ensenada de Liméns, el estratétigo Cargadoiro de Coto Wagner en Vigo, construido en los años 60 para la exportación marítima de hierro procedente del Bierzo— y la cetaria de Monte Real en Baiona, un antiguo recinto de piedra para la cría de langostas que hoy se encuentra integrado como piscina del complejo hotelero.

Áreas Nai: los paisajes de la memoria

El segundo gran hito del proyecto es la delimitación de los Espacios de Interés Cultural Marítimo (EICM), bautizados como Áreas Nai. Se trata de 28 enclaves singulares de la costa gallega que lograron preservarse de la urbanización masiva o de la industrialización agresiva del litoral.

El valor de estas áreas no radica en un monumento aislado, sino en la coherencia del conjunto territorial, donde se mantiene intacta la estrecha relación entre el medio marino, el paisaje y los oficios tradicionales de las comunidades marineras locales.

Desde el puerto natural de refugio y el conjunto de cetáreas cantís en Rinlo, pasando por el desarrollo lineal y las infraestructuras de San Felipe en Ferrol o el núcleo marinero das Xubias en A Coruña, las Áreas Nai integran historia y geografía.

Este componente se ve reflejado también en la ensenada de Caneliñas en Cee, en el conjunto de salazoneras da Secada-Touro en Ribeira en el mosaico de viveros de almeja do Carril en Vilagarcía, en la histórica ensenada de Porto de Meloxo en el Grove o en el núcleo industrial y residencial de Bouzas en Vigo.

Agenda digital y presupuesto del proyecto

El proyecto no se limita a la catalogación física, que ya se materializó en la edición de 14 tomos organizados por áreas geográficas que reúnen las 1.452 fichas técnicas. Con el objetivo de democratizar el acceso a la cultura del mar, la página web del proyecto cuenta con un visor interactivo y georreferenciado que permite a la ciudadanía explorar de manera intuitiva los bienes y los 28 espacios de interés cultural. Para estrechar la implicación social, el visor mantiene activo un espacio de participación ciudadana denominado «Achegas» para que cualquier persona pueda incorporar nuevas aportaciones o datos hasta finales de este año 2026.

Para hacer posible el diseño y desarrollo de toda la arquitectura del PCUMA, la Consellería del Mar movilizó dos grandes convenios plurianuales de colaboración con la Universidad de A Coruña y su fundación.

El primero de ellos contó con una dotación de 192.540 euros para el período de diagnóstico y documento base (2021-2023). El segundo convenio, actualmente en vigor hasta 31 de diciembre de 2026, supone una inversión de 292.899,42 euros destinado de manera directa a la ejecución de las acciones, la catalogación del censo y las herramientas digitales abiertas a la sociedad. En total, casi medio millón de euros destinados a blindar el ADN marinero de Galicia para las próximas generaciones.

Para una mayor información se ha habilitado el siguiente enlace de consulta https://culturamaritima.xunta.gal/es