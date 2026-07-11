Jan Danés, fichaje para el Racing y Somozas

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M.V. El joven portero catalán, Jan Danes, que llega desde la UE Olot, se incorpora como tercer guardameta del Racing, con quien hará la pretemporada y entrenará durante todo el año. A su vez, Jan Danés competirá habitualmente con el filial racinguista, la UD Somozas, en Tercera Federación.

Jan Danés (Girona, 2005) es un guardameta de 1,88 cm con buenas condiciones físicas, con una gran presencia bajo palos, reflejos y valiente en las acciones de uno contra uno. Formado en el fútbol catalán, comenzó su carrera en las categorías inferiores del Girona, jugando posteriormente en la UE Olot, con quien adquirió experiencia en categoría nacional. Ahora llega a Ferrolterra para completar la portería del Racing, en la que ya están Lucas Díaz y César Fernández, y para darle un salto de nivel al Somozas.

La UD Somozas está formando un equipo para aspirar a todo.

La llegada de Jan Danés al Manuel Candocia viene a fortalecer la apuesta por ofrecer a su equipo filial futbolistas de nivel. Del equipo racinguista llegaron al conjunto de Stili dos jugadores que finalizaron su etapa juvenil, Joel Tenreiro y Darek Berreta, aunque serán varios chicos los que harán la pretemporada en Somozas.

Los del Candocia renovaron a jugadores importantes de la pasada temporada, como los sub-23 Iván Dopico o Lucas Fanego, así como a Iñaki Leonaro, Bruno Bellas y Aldán, entre otros. A mayores, anunciaron estos días el fichaje de uno de los delanteros más poderosos del fútbol gallego, el aresano Carlos López, además de incorporar a varios futbolistas jóvenes que vienen de hacer un gran papel la pasada temporada en la Tercera Federación.