Ferrol instalará una pantalla gigante para seguir la semifinal del Mundial entre España y Francia

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El Concello de Ferrol instalará una pantalla gigante en la plaza de la Constitución para que la ciudadanía pueda seguir en directo la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que enfrentará a la selección española con Francia. El encuentro se disputará el próximo martes 14 de julio en el Dallas Stadium y comenzará a las 21.00 horas.

La pantalla estará operativa desde las 20.00 horas, con el objetivo de que los aficionados puedan disfrutar del ambiente previo a uno de los partidos más importantes del campeonato.

Una hora después arrancará el encuentro que decidirá cuál de las dos selecciones obtiene el billete para disputar la final del Mundial, prevista para el 19 de julio.

Una iniciativa ya habitual para las grandes citas deportivas

Con esta iniciativa, el Concello de Ferrol vuelve a apostar por la instalación de pantallas gigantes para que los aficionados puedan vivir de forma colectiva los grandes acontecimientos deportivos.

El Concello recuerda que ya impulsó iniciativas similares con motivo de las finales de la Eurocopa masculina y femenina de fútbol, así como durante el partido por el ascenso a Primera División de O Parrulo Ferrol.