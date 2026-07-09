Mar y la cofradía de Pontedeume sellan el convenio por 400.000 euros para la recuperación del marisqueo

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, y el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Pontedeume, Diego Pérez, han firmado el convenio de colaboración para la recuperación de los bancos marisqueros de la zona tras los temporales de inverno. Cuenta con un importe de cerca de 400.000 euros, cofinanciados por los fondos europeos del Fempa.

El plan, que actuará sobre las zonas comprendidas entre las Puntas Magdalena y Macuca, involucrará a la cofradía en las labores de acondicionamiento del sustrato, correspondientes a los bancos marisqueros de Croa Pequena, Beirada Moteis, Croa Grande, Zopazos, Fabal, A Pillada-A Pia, Canle do Barco y Perejil.

La preparación se realizará de manera manual, exceptuando las superficies de difícil manejo, en las que se empleará embarcación.

Destaca por la siembra de 1,8 millones de unidades de almeja babosa en los bancos de Croa Pequena, Zopazos y A Pillada-A Pia; y de almeja fina y ostra plana en el banco Croa Grande, aunque en esta última área las cantidades quedan supeditadas a la disponibilidad.

Para proteger el marisco autóctono y recuperar los hábitats marinos en el área de Pontedeume, se ejecutará un plan de actuación que conjugará la retirada y el control de la ostra rizada, y el traslado a zonas de preengorde de ejemplares comerciales de ostra plana, ostra rizada y almejas fina, babosa y japonesa. Estas medidas se complementarán con acciones formativas, labores de vigilancia y muestreos.