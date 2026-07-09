Galicia sumará 35 plazas MIR de nueva creación el próximo año

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La Xunta defiende la próxima convocatoria, con 725 plazas, como «la mayor oferta» hecha entre críticas por la «calidad» y la «errática planificación».

El Ministerio de Sanidad ha acreditado 35 nuevas plazas MIR en Galicia, que serán ofertadas al completo en la próxima convocatoria. En concreto, 24 de ellas corresponden a la nueva especialidad de Urgencias y Emergencias, que finalmente se incorporará el año que viene por primera vez.

De esta forma, la oferta final de 2026-27 será de 725 plazas, según ha recogido el director de la Axencia Galega de Coñecemento en Saúde (ACIS), Antonio Fernández-Campa, en la Comisión 5ª del Parlamento de Galicia. Este total supone 43 plazas más que el año pasado (un 6,3 % más), ya que, en esta diferencia, se tienen en cuenta también las que ya estaban acreditadas, pero no convocadas.

Fernández Campa ha perfilado esta como «la mayor oferta» hecha en Galicia hasta el momento y ha asegurado que es la segunda Comunidad Autónoma que, «porcentualmente«, más aumentará el número de plazas con respecto al año pasado.

Para ofrecer una plaza, la unidad del centro docente necesita que cada plaza sea acreditada por el Ministerio, «cumpliendo o garantizando que se cumplen los requisitos establecidos en los programas formativos de especialidades». De este modo, todas las plazas de nueva acreditación ya han sido incluidas por el Gobierno gallego en la oferta trasladada al Ministerio este mes.

Además de las 24 correspondientes a la nueva especialidad, se obtuvieron: tres nuevas acreditaciones en Ourense (Endocrinología, Medicina Intensiva y Radiodiagnóstico); tres en Pontevedra (Enfermería de Salud Mental, Medicina Interna y Psicología Clínica); una en A Coruña (Oftalmología); una en Ferrol (Alergología), y una en Vigo (Cirugía General y del Aparato Digestivo).

Aparte de las plazas de nueva acreditación, Fernández Campa ha destacado que el próximo año se convocará el 100 % de las plazas de especialidades que son «deficitarias«. Este es el caso de Medicina Familiar, a la que le corresponden 207, y Pediatría, en la que se formarán a 27 nuevos residentes.

NUEVA ESPECIALIDAD

Al respecto de la nueva especialidad, en las 24 plazas correspondientes están incluidas siete que ya habían sido acreditadas de forma provisional para la convocatoria anterior, pero que finalmente no llegaron a ser convocadas y tuvieron que someterse de nuevo a este proceso.

Estas 24 supone, según el director de ACIS, «el máximo que puede obtenerse dentro de los criterios de acreditación establecidos». También ha apuntado que estas plazas son el 9 % de las que se van a convocar. Por ejemplo, ha comparado las convocadas en Galicia con las de Cataluña, donde se crearán 30 plazas para esta especialidad.

Fernández Campa considera «fundamentalmente importante» la creación de esta especialidad, entre varios motivos, «por la importancia de la formación específica» de esta actividad. De este modo, los especialistas ya no tendrán que ser formados en la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria.