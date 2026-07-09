El Concello de Ferrol plantará más de 3.300 flores de temporada en la plaza de España

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El Concello de Ferrol continúa desarrollando actuaciones de mejora en los espacios verdes de la ciudad. El concejal de Servicios, José Tomé, informó este jueves de los trabajos que la empresa adjudicataria del mantenimiento de zonas verdes, arbolado urbano y zonas deportivas está ejecutando en la plaza de España.

Las actuaciones buscan mejorar la imagen y el estado de conservación de uno de los principales espacios públicos de la ciudad.

Más de 3.300 flores y plantas ornamentales

Durante la jornada de este jueves, la brigada desplazada a la plaza realizó labores de poda de arbustos y preparación de los parterres para la plantación de flor de temporada. Hasta el momento ya se han plantado 800 ejemplares de las especies Salvia greggii y Salvia nemorosa.

Los trabajos continuarán la próxima semana con la incorporación de otras 2.500 plantas de las variedades Sunpatiens y Stipa, lo que permitirá que la plaza de España cuente con más de 3.300 flores y plantas ornamentales de temporada.

Tratamiento para conservar el mobiliario urbano

Además de las actuaciones de jardinería, el Concello también ha llevado a cabo un tratamiento específico sobre la parte de madera de los diez bancos existentes en la plaza.

El objetivo de esta intervención es mejorar el estado de conservación del mobiliario urbano y prolongar su vida útil, dentro de las labores periódicas de mantenimiento previstas para este espacio público.