NAVANTIA cuadruplica la contratación en 2025 y sitúa su cartera de pedidos en 12.826M€

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El incremento de los contratos se traducirá en los próximos años en un fuerte aumento de la cifra de negocio que permitirá alcanzar la rentabilidad. La actividad del grupo genera 29.435 empleos en su entorno y una aportación de 1.850 millones de euros al PIB nacional, consolidando su papel como motor industrial.

El grupo público naval y tecnológico Navantia finalizó 2025 con una contratación récord de 6.627 millones de euros, lo que supuso multiplicar por cuatro los pedidos firmados en 2024. La cifra estuvo impulsada fundamentalmente por el aumento de los contratos de defensa en el mercado nacional, sumados a la consolidación de la posición de la empresa en mercados internacionales.

Con este crecimiento de la contratación, la cartera de pedidos consolidada del grupo creció hasta los 12.826 millones de euros (frente a los 8.163 al cierre de 2024). Esta evolución no solo confirma la carga de trabajo en todos los centros de la compañía a medio plazo, sino que, además, se traducirá en un incremento significativo de la cifra de negocio a medida que se avance en la ejecución de los nuevos programas contratados.

La cartera de pedidos presenta un claro predominio de los contratos del ámbito de la defensa, que concentran en torno al 88% del total, garantizando estabilidad y continuidad en la actividad.

Así, el fuerte incremento de la contratación es el primer paso hacia un aumento de la cifra de negocio, que se situará en el entorno de los 3.000 millones de euros en 2027, y marca la senda hacia el equilibrio financiero, junto a la mejora de la eficiencia operativa, el aumento de la productividad y la consolidación de la actividad internacional.

Navantia cerró el ejercicio 2025 con una cifra de negocio consolidada de 1.978 millones de euros, lo que supone un incremento del 30% respecto a 2024.En 2025, la actividad se vio impulsada por la ejecución simultánea de grandes programas industriales, entre ellos las fragatas de la serie F‑110, con tres de los cinco buques ya en construcción; los submarinos S‑80, el segundo lote de corbetas para Arabia Saudí y el inicio de nuevos programas para la Armada (entre ellos, los BAM 7 y 8, el BAC y los buques hidrográficos costeros).

A ello se suman los contratos de sostenimiento con la Armada y la US Navy, junto con la actividad de Reparaciones (civil y militar) y Servicios, y el desarrollo progresivo de programas en el ámbito de la energía eólica marina a través de Navantia Seanergies.

La cifra de negocio de Navantia como sociedad individual alcanzó los 1.728,5 millones de euros, un 23% más que en 2024, reflejando el incremento del volumen de ejecución industrial y la intensificación de la actividad en los principales programas en curso. El resultado neto, -119 millones de euros, mejoró un 9,6 por ciento, si bien no recoge aún los frutos del futuro incremento de la actividad derivado del crecimiento de la cartera de pedidos. Las previsiones de la compañía apuntan a que el aumento del negocio permitirá alcanzar la rentabilidad en el ejercicio 2027.

El resultado consolidado, por su parte, se situó en -149 millones de euros (frente a -121 en 2024), por el efecto de las filiales internacionales, principalmente en Reino Unido, en su primer año de implementación del Plan Operativo para la integración de los activos industriales adquiridos en enero de 2025.

Por otro lado, el incremento de la actividad ha venido acompañado de un esfuerzo inversor relevante para reforzar las capacidades industriales, con 120,2 millones de euros en inmovilizado material y 4,9 millones de euros en inmovilizado intangible por parte de la sociedad matriz. Entre las actuaciones más destacadas figuran los avances en la Fábrica Digital de Bloques de Ferrol, la Línea de Paneles Planos de Puerto Real y la incorporación de soluciones de seguridad industrial basadas en inteligencia artificial.

En cuanto al empleo, la plantilla del grupo se situó en 6.761 personas a cierre de 2025, de las que 5.113 están empleadas en la sociedad individual.

Impacto económico y perspectivas

La actividad de Navantia mantiene un elevado impacto sobre el tejido industrial y el empleo en España. En 2025, la actividad generada por la compañía se tradujo en un total de 29.435 empleos directos, indirectos e inducidos, con una aportación al PIB nacional es de 1.850 millones de euros.

Navantia representa el 1,03% del PIB industrial nacional y el 1,29% del empleo industrial, con especial incidencia en las provincias donde cuenta con centros productivos. En términos absolutos, la actividad de la compañía generó 744 millones de euros de PIB en A Coruña, 648 millones en Cádiz y 459 millones en Cartagena.

El ejercicio 2025 confirma así la solidez de los principales indicadores del grupo, con un fuerte crecimiento de la contratación, una cartera de pedidos en niveles elevados, el incremento de la actividad y una mejora progresiva de la ejecución operativa, sentando las bases para una evolución favorable de los resultados en los próximos ejercicios.