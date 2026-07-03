La CGT reclama acceder a la documentación de un proceso de selección en Navantia Ferrol ante sospechas de irregularidades

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El sindicato afirma haber detectado discrepancias en una prueba psicotécnica para una plaza de ingreso.

La Sección sindical de CGT en Navantia Ferrol ha denunciado una posible irregularidad en un proceso de selección de personal en este astillero y ha reclamado a la empresa la convocatoria de una reunión con el comité para analizar la documentación relacionada con el procedimiento.

Según ha explicado el sindicato en un comunicado, el proceso contempla como segunda fase un examen psicotécnico en el que, para las plazas no universitarias, participan tres aspirantes por cada vacante ofertada. La organización señala que, en el caso de una convocatoria para una única plaza, solo realizaron la prueba dos candidatos, mientras que en el examen teórico-práctico posterior participaron tres.

La CGT apunta que una posible explicación sería que el tercer aspirante hubiera superado un psicotécnico del mismo perfil en los seis meses anteriores, circunstancia que, según las bases, exime de repetir la prueba y permite conservar la calificación obtenida.

Sin embargo, el sindicato afirma que ninguno de los tres candidatos figura en las listas de personas que realizaron pruebas psicotécnicas de ese perfil publicadas en el portal de empleo de Navantia, tanto para los centros de Ferrol y Fene como para el resto de instalaciones de la compañía.

OTROS CASOS

En su comunicado, la organización recuerda otros casos que considera irregulares en procesos de ingreso. Entre ellos, menciona la estimación de una reclamación presentada fuera de plazo, según sostiene, y un proceso para una plaza universitaria en el que asegura haber detectado que tres de los nueve aspirantes admitidos no contaban con la titulación exigida.

Asimismo, la CGT afirma que desde hace más de un año no tiene acceso a la información relativa a los procesos de selección ni a las reuniones mantenidas entre la empresa y el comité de empresa sobre estas cuestiones.

El sindicato asegura que ha remitido un escrito a la responsable de Recursos Humanos de Navantia Ferrol y a la Comisión de Formación del comité de empresa solicitando una reunión para comprobar la documentación del proceso y aclarar la situación detectada.

Según la organización, varios días después de presentar la petición no había recibido respuesta ni de la empresa ni de los sindicatos MAS, CIG y CCOO.

Por ello, la CGT ha hecho pública su denuncia y reitera su petición de participar en una reunión con la empresa y el comité para analizar el desarrollo del proceso de selección.