Nuevo convenio de la Xunta con la Cofradía de Pontedeume para la regeneración de bancos marisqueros

El Consello de la Xunta ha aprobado este lunes la firma de cuatro convenios con las cofradías de O Grove, Rianxo, Redondela y Pontedeume para la regeneración de bancos marisqueros afectados por las lluvias de este invierno.

El importe total de estos cuatro convenios es de 2.659.819,10 euros y están cofinanciados por el Fondo europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA). Con estas nuevas validaciones, se elevan a 18 los pósitos beneficiados en Galicia.

Así, el plan de restauración de la Cofradía de Pescadores San Martiño de O Grove cuenta con un presupuesto de 751.371,65 euros y extenderá su ámbito de actuación sobre una superficie de 3.524.523,90 metros cuadrados. En el proyecto participarán nueve mariscadoras.

Entre las acciones principales destaca el acondicionamiento mecánico del substrato a través del uso de tractores con grandes ganchos, motocultores y motobombas con chorros de agua de presión en las zonas sur de Correlo, A Pedra-Teixeira y Rego do Sol.

Asimismo, las mariscadoras buscarán depredadores nativos en el islote de O Tourís, Con de Meloxo y Cantodorxo, además de combatir especies exóticas invasoras como la Crepipatella dilatata. Por su parte, los buceadores realizarán campañas de extracción de murícidos.

Por su parte, el convenio autorizado con la Cofradía de Pescadores San Xoán de Redondela dispone de una partida de 653.488,65 euros para financiar las actividades de recuperación de 82 mariscadoras a pie.

Las tareas intervendrán en un espacio de 693.143 metros cuadrados en la zona intermareal que se extiende desde la Caseta do Ceboleiro hasta la plata de Arealonga. Las mariscadoras acondicionarán el sustrato con el uso de motocultores mecánicos y azadas manuales para mejorar las condiciones de granulométricas del lecho.

En cuanto al acuerdo con la Cofradía de Rianxo recibe una inversión de 856.427,31 euros destinado a sufragar las jornadas de trabajo de 94 mariscadoras a pie. El documento técnico prevé la ejecución de 168 jornadas de intervención sobre un complejo de 21 bancos marisqueros que suman un total de 1.507.218 metros cuadrados. En el ámbito del control de depredadores, el plan incluye la instalación de redes protectoras en 17 bancos para capturar las ouxas, así como la limpieza de restos orgánicos en 20 playas.

Finalmente, el convenio otorgado a la cofradía de Pontedeume está dotado con 398.531,49 euros e implicará un colectivo de 14 mariscadoras del plan de gestión. Las tareas de acondicionamiento del substrato se centran en ocho bancos que suman un total de 41.850 metros cuadrados.

Para hacer frente a la pérdida de biomasa, la cofradía sembrará 1.800.000 unidades de almeja babosa distribuidas entre los arenales de Croa Pequena, Zopazos y A Pillada-A Pía, reforzadas con aportaciones de almeja fina en Croa Grande.

INTECMAR

En otro orden de asuntos, la reunión semanal del Ejecutivo gallego ha dado cuenta de la adaptación del Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar) a la figura de agencia pública autonómica.

Esta modificación organizativa permite que el organismo siga desarrollando su actividad bajo una fórmula jurídica ajustada al marco normativo vigente, manteniendo las funciones, capacidades técnicas y servicios que presta desde su creación. La nueva entidad pasará a denominarse Axencia Autonómica para o Control do Medio Mariño de Galicia (Axencia Intecmar).

La Xunta ha indicado que la adaptación a la figura de agencia no supone cambios sustanciales en la actividad ordinaria del organismo ni tiene costes adicionales para la Administración autonómica.