El CC Juan González-Aller Cornago nuevo comandante del patrullero «Serviola»

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El patrullero de altura “Serviola” celebró, durante la mañana del pasado viernes 3 de julio , el tradicional acto de entrega de mando, en el que el Capitán de Corbeta Pablo Ramírez Muñiz, entregó el mando del buque al también Capitán de Corbeta Juan González-Aller Cornago. El acto fue intervenido por el Capitán de Fragata José Manuel De Mata Hervás, Comandante de las unidades de la Fuerza de Acción Marítima de Ferrol.

La ceremonia se ha celebrado en aguas de Cartagena, en un solemne acto de relevo en la cubierta de vuelo del buque. tras haber finalizado con éxito el día 2 de julio la Calificación Operativa realizada durante las últimas dos semanas. El patrullero de altura comienza su ciclo operativo con la proa puesta en las transferencias NFC-1 y el ejercicio multinacional “Sea Border” que se celebrará el próximo mes de septiembre.

Como es tradicional, durante la ceremonia, el Comandante entrante juró el cargo y recibió, de manos del Comandante saliente el bastón de mando del buque.

El nuevo comandante

El Capitán de Corbeta Juan González-Aller Cornago, madrileño, recibió su despacho como Oficial de la Armada en julio de 2013 y fue destinado a la fragata F-101 “Álvaro de Bazán”, recién egresado de la ENM. Estuvo destinado 2 años en Las Palmas de Gran Canaria como Jefe de Control de Buque del BAM “Relámpago”. Durante el empleo de Teniente de Navío ha estado embarcado en las fragatas “Cristóbal Colón”, “Álvaro de Bazán” y “Blas de Lezo” estas dos últimas como Jefe de Sistema de Combate. Además, ejerció el mando del Patrullero “Tabarca”. En el empleo de Capitán de Corbeta estuvo destinado como Segundo Comandante de la F-103 “Blas de Lezo” justo antes de tomar el mando del P-71 “Serviola”. Está casado y tiene dos hijos.

El «Serviola«

El patrullero de altura ‘Serviola’, al mando del Capitán de Corbeta Juan González-Aller Cornago, es el primero de una serie de cuatro patrulleros de la misma clase, y tiene su base en el Arsenal Militar de Ferrol. El buque fue botado en 1990 y entregado a la Armada el 22 de marzo de 1991. Tiene una eslora de 68,65 metros y una manga de 10,40 metros.

El buque está encuadrado en la Fuerza de Acción Marítima, cuyo mando orgánico es el Comandante de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Ferrol.

Su principal misión en la actualidad comprende la realización de operaciones de vigilancia marítima en los espacios de soberanía e interés nacional. Asimismo, es habitual su apoyo a otros organismos del Estado en la lucha contra la inmigración ilegal, narcotráfico y otras actividades delictivas. El buque está preparado para efectuar operaciones de interdicción marítima (visita, registro y, en su caso, apresamiento de buques) y prestar auxilio, rescate y asistencia en la mar en el caso de que se le requiera.