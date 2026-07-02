El Museo Naval de Ferrol acoge la Exposición temporal “Imágenes de la Historia” de la Fundación Ferrer-Dalmau

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Desde el 1 de julio y hasta el 15 de septiembre próximo, el Museo Naval de Ferrol, ubicado en el histórico edificio Presidio de San Campio, dentro del recinto del Centro Cultural Herrerías, acoge la Exposición temporal titulada “Imágenes de la Historia”, una selección de 17 reproducciones de famosos cuadros, obras todas ellas del prestigioso artista, doctor “honoris causa” y académico Augusto Ferrer-Dalmau Nieto, conocido como el “Pintor de batallas” por su especialidad en temas históricos militares.

La muestra es organizada conjuntamente por el Museo Naval de Ferrol y la Fundación Arte e Historia FERRER-DALMAU, institución esta última que ha tenido a bien ceder esta magnífica colección pictórica para su exhibición en Ferrol durante prácticamente todo el verano.

Contenido de la Muestra

La exposición consta de 17 paneles que reproducen en color y alta resolución cuadros pintados al óleo por el pintor Ferrer-Dalmau, que representan como su nombre indica “Imágenes de la Historia”, narrando hechos relevantes de la Historia de España y de algunos de sus más destacados protagonistas.

Así, los títulos de los cuadros-reproducciones que se exponen son los siguientes: la Batalla de Covadonga (Asturias, 718); la carga de los tres Reyes (Batalla de las Navas de Tolosa, 1212); la primera playa ((arribada de Colón en el Descubrimiento, 1492); la entrada de Hernán Cortés en México (1519); Elcano.

Fuimos los primeros (la primera vuelta al Mundo, 1519-1522); Pita da Veiga en Pavía (1525); La victoria de San Quintín (1557); el milagro de Empel (1585); Rocroi, el último Tercio (1643); Por España y por el Rey, Gálvez en América (1781); Retrato militar de campaña de S.A.R.

La Princesa de Asturias, Doña Leonor de Borbón y Ortiz (cadete del Ejército de Tierra); La Degollá (Guerra de Independencia contra los franceses, 1809); Carga de Zumalacárregui (I Guerra Carlista, 1834); Carga en Cuba (Guerra de Independencia de Cuba, 1898); Voluntarios para morir (conmemora el Centenario de la Legión y refleja el sitio de Dar Hamed, conocido como el “blocao de la muerte”, Guerra del Rif, 1921); Retrato ecuestre militar de Su Alteza Real el Príncipe de Asturias, Don Felipe de Borbón y de Grecia (cadete del Ejército de Tierra); y La Patrulla (Afganistán, 2012).

La comisaria de la Exposición en Ferrol es la conocida historiadora, crítica de arte y académica María Fidalgo Casares, principal especialista de la obra de Ferrer-Dalmau y autora de su biografía y de gran parte de los textos de sus libros. La exposición estará abierta al público en los horarios habituales del Museo: de martes a viernes, de 9.30 a 13.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30 horas.

Augusto Ferrer-Dalmau Nieto

Nacido en Barcelona en 1964 en el seno de una familia de la burquesía catalana. Estudió en el Colegio de los Jesuitas de Sarriá, demostrando desde su infancia un talento innato para el dibujo y carácter soñador. Trabajó como diseñador textil a finales de la década de 1980 para distintas firmas, manteniendo siempre viva su vocación por la pintura al óleo.

La forja de su estilo realista y academicista y, en gran medida, su pasión por la Historia y la milicia le consagrará como el pintor español más importante en el ámbito de la historia militar de las últimas décadas, siendo autor de cientos de cuadros que reflejan un entusiasmo por todos los aspectos y épocas de las Fuerzas Armadas españolas, con gran atención al detalle, naturalismo y colorido.

Creador de la Fundación Arte e Historia Ferrer-Dalmau, para promover la cultura y el arte, desarrolla numerosos proyectos, y edita la revista FD Magazine. A lo largo de su dilatada trayectoria profesional y artística ha recibido innumerables honores, títulos y condecoraciones. Entre otros, es doctor “honoris causa” por la Universidad CEU San Pablo y miembro de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría (Sevilla), de la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes (Cádiz), y de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares (ACAMI). Ha estado presente en varias operaciones en conflictos militares internacionales, haciendo bocetos, tomando apuntes y pintando magistrales cuadros.

Además de en colecciones particulares, su inmensa obra puede admirarse en múltiples museos, acuartelamientos y diversas instituciones nacionales e internacionales, realizando también exposiciones individuales en diversos países y centros oficiales.

En palabras de su amigo, el escritor y académico de la R.A.E. Arturo Pérez- Reverte (2010): “Nadie que yo conozca , pinta en España como Augusto Ferrer-Dalmau. Con tanta honradez y con tan admirable ausencia de complejos a la hora de recuperar las imágenes de nuestro largo pasado militar. Lo que en otros países es natural, pintores de batallas que fijan en sus lienzos la historia y la memoria de sus respectivas naciones, aquí resulta doblemente asombroso: por lo insólito del empeño y por la espléndida belleza del resultado. Eso convierte a Ferrer-Dalmau y su obra singular, extraordinaria, en algo especialmente raro. Y, como tal, precioso. Sus cuadros son escenas, retratos, claves necesarias para ilustrar nuestro pasado. Para recordar y reflexionar. Para comprender mejor, así, nuestras miserias, nuestras tragedias y nuestra grandeza”.

Acerca del Museo Naval de Ferrol

El Museo Naval de Ferrol fue inaugurado el 5 de marzo de 1986 con la intención de mostrar la historia naval de España y la singular vinculación de la Armada con la ciudad de Ferrol desde que en 1726 José Patiño y Rosales, Secretario de Estado e Intendente General de la Marina durante el reinado de Felipe V, eligiera la ría de Ferrol y la villa de La Graña para construir el arsenal de la Armada en la costa norte.

Está ubicado en el edificio histórico del Arsenal de Ferrol conocido como “Presidio San Campio”. El conjunto del Arsenal y Astilleros responde a la ideas de sucesivos monarcas, Felipe V, Fernando VI y Carlos III, de mejorar las instalaciones de la Real Armada y darle una mayor importancia a la política naval del Reino. En 1747 se desarrolló el proyecto de construcción del Arsenal por parte del Teniente General Cósme Álvarez de los Ríos. El edificio del Presidio se proyectó a partir de 1765, obra del ingeniero Julián Sánchez Bort. De estilo barroco-neoclásico, sus trabajos quedaron finalizados en 1770.