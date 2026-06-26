Gran brillantez en el relevo y entrega de mando del Tercio del Norte de Infantería de Marina, en Ferrol

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(Gráficas Galicia Ártabra)-En la mañana de este viernes, día 26 de junio, se ha celebrado en el Quartel de Dolores, en Batallones, el acto de relevo y entrega de mando del Tercio del Norte de Infantería de Marina por parte del coronel coronel Antonio Palmero Romero al también coronel David Salvador Rodríguez Picallo en presencia del Comandante General de la Infantería de Marina, general de División José Luis Souto Aguirre

En el patio de Armas se encontraban numerosas autoridades y representaciones, entre ellas, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela; el subdelegado del gobierno en Coruña. Julio Abalde; la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros Barros; la vicerrectora del Campus de la Universidad, Ana Ares Pernas; el obispo de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos; y el Comisario Jefe de la Policía Autonómica, Jorge Manuel Rubal Pena; así como la comisaria jefe del Cuerpo Nacional de Policía de Ferrol-Narón Cristina Ochoa Nalda y el Jefe de la Policía Local, José Antonio Chao.

Acudieron también al acto una amplia representación militar, entre ellos el delegado de Defensa en Galicia, capitán de navío Jesús Ángel Paz Pena; el Comandante del mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima, y comandante de Marina de Ferrol-Coruña, José M. de Mata Hervás; y el comandante aéreo aéreo de Santiago, el coronel Juan Pedro Velázquez-Gaztelu. También se encontraban en este acto militar comandantes-directores de las Escuelas de Especialidades de la Armada Esengra y “Antonio de Escaño”, CN José M. Faraldo Sordo y Jaime Boloix Tortosa; comandantes de buques y dependencias, y diversas representaciones de la Armada, Ejército de Tierra, Aire y Guardia Civil.

Asimismo estaban presentes antiguos mandos y miembros de Infantería de Marina, miembros de la Hermandad de Veteranos, “Amigos de la Infantería de Marina”, y numerosos invitados, entre ellos miembros de la Junta general de Cofradías de la Semana Santa, y de entidades y asociaciones de la ciudad.

No podían faltar las familias de los coroneles entrante y saliente.

A las once y veinte se rindieron los honores de ordenanza a la Bandera Nacional se incorporó a la Formación de miembros de Infantería de Marina en el patio de Armas integrada por un Batallón compuesto por las compañía de gastadores, de seguridad, de la plana mayor, de servicios, de la Policía Naval, así como la Unidad Cinológica y la de equipos operativos de seguridad, al mando del teniente coronel, segundo comandante del Tercio, Andrés Ignacio Torres López. También estaba formada la Unidad de Música al mando del comandante Luis García Cortizas.

Diez minutos más tarde hizo su entrada en el Patio de Armas el general José Luis Souto Aguirre acompañado por los coroneles, Romero Rodríguez Picallo, al que también se le rindieron los honores de ordenanza interpretando la unidad de Música la «Marcha de Infantes» y pasó revista a la Fuerza dirigiéndose al podio instalado en la zona principal del patio.

Reconocimiento y nombramiento

El acto se inició con la lectura de las resoluciones por las que cesa como comandante del Tercio del Norte el coronel Palmero Romero y por la que se nombra nuevo comandante al coronel Rodríguez Picallo

Por parte del general José Luis Souto Aguirre se pronunció la fórmula de reconocimiento de mando «De Orden de S.M. el Rey se reconocerá al coronel de Infantería de Marina , don Antonio Palmero Romero como comandante del Tercio del Norte respetándole y obedeciéndole en todo lo que mandare concerniente al servicio militar. ¡Viva España!».

A su vez el nuevo coronel efectuó el acto de juramento «Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de coronel comandante del Tercio del Norte con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado».

Tras el juramento el comandante cesante hizo entrega del bastón de mando al coronel David Rodríguez Picallo fundiéndose en un fuerte abrazo.

Seguidamente se cantó el Himno de la Infantería de Marina, la Marcha Heróica (A luchar, a luchar bravos Infantes de Marina; a vencer o morir por defender la noble España. Por su honor, por su honor luchemos todos sin cesar hasta lograr de nuestro suelo la admiración del mundo entero). y se despidió a la Bandera Nacional con los honores de ordenanza.

Finalmente la fuerza desfiló ante las autoridades e invitados, dándose por finalizado el acto.

Posteriormente en una de las dependencias del Quartel se invitó a las autoridades e invitados a un coctel, acto al que se unió el Almirante Jefe del Arsenal, va Vicente Rubio Bolívar en el que se brindó «por el primer Infante de Marina, por su Majestad el Rey»

DECLARACIONES A GALICIA ÁRTABRA

Y una vez que se dio por finalizado el acto el general José Luis Souto Aguirre, con línea familiar en la parroquia ferrolana de Covas, y los coroneles Antonio Palmero Romero y David Rodríguez Picallo hicieron unas declaraciones a Galicia Ártabra.

«La Infantería de Marina tiene un futuro muy esperanzador» (General José Luis Souto Aguirre)

GA.-Un acto como el de este viernes calificado como importante…..¿cómo se califica de importante?

JLSA.-”Bueno, es fundamental para la vida y el funcionamiento de las unidades.

El comandante es el que marca el rumbo y lidera la unidad y un cambio de comandante de la unidad siempre es un día muy importante para ella. Hay dos coroneles del Cuerpo de Infantería Marina, uno que es feliz porque ha cumplido su misión y se puede ir orgulloso con la satisfacción de haber cumplido y hay otro que es feliz porque es toda ilusión por haber conseguido el mando de coronel de una unidad de Infantería Marina, que no es fácil. Enhorabuena a los dos y mucha suerte al entrante.”.

GA.-Un coronel se marcha, otro se incorpora. ¿Aquello de que cada maestrillo tiene su librillo se aplica en estos casos?.

JLSA.-”Cada coronel tiene su impronta, pero nosotros los militares y los infantes de Marina tenemos por un lado la doctrina, que es común, es la que nos hace a todos actuar en una misma dirección y luego el espíritu de Cuerpo que nos une claramente a la misión, al cometido de las unidades de Infantería Marina.

Pero no cabe duda que al darle importancia a una cosa o a otra, pues hay cierta variación en el estilo de mando, que siempre es bueno. Y además este continuo cambio cada dos años permite que el que llega nuevo vea cosas que le llaman la atención y a lo mejor hay que reforzar o mejorar, que son cosas que el que ya lleva dos años ya se ha habituado al funcionamiento de la unidad y no ve tan claro. O sea que es siempre muy positivo el cambio de mando, aunque para el saliente siempre es un día un poco triste.”

GA.-Y no podemos dejar de preguntarle..¿En estos momentos..la Infantería de Marina está en un peldaño de los más altos?

JLSA.–«En estos momentos la Infantería Marina está en el peldaño que ha ocupado, yo me atrevería a decir, en la última década. Lo que tiene es un futuro muy esperanzador e importante, con la inversión, con la incorporación de más efectivos.

Bueno, si somos capaces, la Armada y los infantes de Marina, de aprovechar al máximo los recursos que España está poniendo y va a poner a nuestra disposición para que seamos capaces de cumplir la misión encomendada, pues en diez años se verá una Infantería Marina todavía mejor, más profesional y más tecnológicamente avanzada de la que tenemos actualmente. O sea, es desde luego un momento muy ilusionante. Seguimos trabajando con los mismos compromisos que hace diez años, pero ya estamos trabajando para preparar un futuro muy esperanzador».

«Han sido mi familia en estos dos años» (Coronel Antonio Palmero Romero)

GA.-En un momento como éste, cuando se deja el mando del Tercio del Norte,¿qué se puede decir?

APR.-”Pocas palabras pero muy sentidas. Agradecer a todos los componentes del Tercio como me han acogido, han sido mi familia en estos dos años, nada más. ”

GA.-¿Cómo valora su tiempo de mando en el Tercio Norte?

APR.-”En resumen…Hemos tenido nuestros momentos, como todas las familias, momentos malos, muy malos, y momentos buenos, muy buenos y mejores, sin lugar a duda. ¿Es un buen sabor de boca? Sí, desde luego. El Tercio Norte es una Unidad de larga tradición, de un gran nombre , constituída por su personal muchos oriundos de aquí de Ferrol y como no podía ser de otra forma dejan alto el pabellón».

«Una magnífica Unidad» (Coronel Andres Garcia Picallo)

GA.-Pregunta obligada al entrante, ¿qué se siente un día como hoy?

DRP.–«¡Uff! Mucha emoción. Simplemente».

GA.-¿Estos días anteriores usted ha estado ya por el Tercio Norte..¿qué impresión ha sacado en un primer momento?

DRP.-”Pues la impresión es que es una magnífica Unidad, está muy bien preparada y con muchísima ilusión, y eso es lo importante para un nuevo coronel».

GA.-Finalizando,… a los coroneles “que entran” desde Galicia Ártabra siempre se les recomienda que “hay que ser muy ferrolano”

DRP.–”A un ferrolano eso sobra. Hay que serlo. Realmente estoy muy esperanzado, con mucha ilusión y con muchísimas ganas.”