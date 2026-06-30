El patrullero de altura ‘Centinela’, con base en Ferrol, ha participado en la activación ‘Joint Shield 02-26’

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El patrullero de altura ‘Centinela’, que se encuentra realizando operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión en aguas de interés nacional, ha aprovechado su presencia en el mar de Alborán y en el estrecho de Gibraltar para colaborar con la Unidad de Defensa de Artillería de Costa en la activación ‘Joint Shield 02-26’.

Durante varios días, el patrullero ha puesto a prueba los sistemas de detección del Regimiento de Artillería de Costa 4 (RACTA 4) del Ejército de Tierra, enmascarando su posición entre el tráfico de buques presentes en la zona del estrecho de Gibraltar. Las prioridades de la vigilancia fueron unidades navales, embarcaciones sospechosas de estar relacionadas con tráfico de estupefacientes e inmigración ilegal, entre otras.

Además, el ‘Centinela’ contribuyó a mejorar el conocimiento del entorno marítimo de la zona y colaboró de manera conjunta con el Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima (COVAM) para obtener una imagen marítima más precisa.

Patrullero de altura ‘Centinela’

El ‘Centinela’ (P-72) es el segundo buque de la serie de Patrulleros de Altura que componen la clase Serviola, dependientes del ALMART (Almirante de Acción Marítima). Pertenece a la Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Ferrol,ubicado en el Arsenal Militar.

Estos buques están diseñados para llevar a cabo misiones de seguridad marítima. Protección de los intereses marítimos nacionales, control de los espacios de soberanía española, misiones de control y protección del tráfico marítimo y de lucha contra la contaminación marítima. Asimismo, efectúa misiones en colaboración con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como operaciones de lucha contra el narcotráfico y otras actividades ilegales en la mar.

Al mando del ‘Centinela’ se encuentra el capitán de corbeta Jesús Ferrero Peiró.

Mando Operativo Marítimo y las OPVD

El Mando Operativo Marítimo (MOM) es el órgano de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, subordinado al jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) responsable, a su nivel, del planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión de los espacios marítimos de soberanía, responsabilidad e interés nacional. Se encuentra bajo el mando del Almirante de Acción Marítima (ALMART), vicealmirante Vicente Cuquerella Gamboa, y tiene sede en Cartagena.

Integrados en el MOM, distintos buques de la Armada realizan, bajo control operativo del Mando de Operaciones, Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD), que son una herramienta eficaz para mantener la vigilancia de los espacios de soberanía e interés, lo que permite incrementar el conocimiento del entorno marítimo, contribuir a su protección integral —junto a otras instituciones del Estado— y también detectar anticipadamente amenazas y facilitar una respuesta inmediata y viable ante una potencial crisis.

Junto al MOM, los Mandos Operativos Terrestre (MOT), Aéreo (MOA), espacial (MOESPA) y Ciberespacial (MOC) conforman la estructura de Mandos Permanentes. Diariamente, hay unos 850 militares de las Fuerzas Armadas involucrados en las operaciones permanentes, que se desarrollan bajo control operativo del Mando de Operaciones.