Alfonso Rueda presidió la recepción oficial en Ferrol a los altos cargos de la multinacional china SAIC,

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El vicepresidente de la multinacional china SAIC, Wu Bing, ha destacado «el arranque exitoso» de su llegada a Galicia con el primer barco portavehículos que ha desembarcado 700 coches de MG en el puerto exterior de Ferrol.

En un acto celebrado en la mañana de este jueves en el puerto exterior con motivo de la recepción oficial a este primer buque portavehículos de SAIC, el vicepresidente del gigante chino ha prometido «un futuro de beneficio mutuo y crear prosperidad juntos con sus socios españoles y gallegos». «Es un momento histórico para Ferrol», valoró.

Explicó que esta primera descarga «ya ha generado muchos puestos de trabajo», por lo que «a medida que siga creciendo» habrá «más empleos de calidad». Resalta que se ofrecerá a los gallegos «una plataforma de desarrollo profesional estable, regulada y sostenible».

Así, Wu Bing confía que esta alianza sea «como las olas del mar»: «Fuerte, imparable y siempre hacia adelante».

SAIC construirá en el puerto exterior de Ferrol su primera planta de coches eléctricos en Europa –con la fabricación de 120.000 al año– y contará con un centro logístico en As Pontes, con una inversión de 200 millones de euros y la creación de 2.300 empleos. La previsión es que esté operativa antes de que termine 2028.

«UNA NUEVA ETAPA PARA FERROLTERRA Y PARA GALICIA» (Alfonso Rueda)

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó la “capacidad técnica, logística e industrial” que atesora Galicia, y que consideró uno de los factores que contribuyó a que la multinacional del automóvil SAIC eligiera Galicia como para instalar su planta de producción en la Unión Europea. Una decisión que agradeció y que calificó como “un primer paso de cara a constituir una relación duradera” entre la empresa y nuestra comunidad autónoma.

Esta prueba realizada en el puerto exterior viene a evidenciar, según expuso Rueda, que la apuesta de SAIC por Galicia es tangible. “Hoy contemplamos la primera imagen visible de un proyecto industrial de largo recorrido llamado a transformar el futuro de Galicia”, indicó. En este sentido, agradeció a los representantes de la empresa tener escogido Galicia frente a otros territorios. Así, recordó que “Galicia ofrece estabilidad, capacidad industrial, infraestructuras, logística y talento, además de la seguridad de que aquí se hacen las cosas bien, el compromiso y la fiabilidad que distinguen a Galicia Calidade”, afirmó.

En su intervención, también se refirió a la importancia que la llegada de esta empresa tendrá para Ferrol y As Pontes, y para a sus comarcas. Con todo, precisó que el alcance será para toda Galicia, pues permitirá fortalecer el conjunto de las cadenas de valor, abrir nuevas oportunidades y “consolidar a la comunidad como uno de los los pones de automoción más importantes de toda Europa”.

En concreto, este proyecto supondrá una inversión inicial de unos 200 millones de euros y la creación de alrededor de 2.300 empleos en una primera fase. “Aquí van a encontrar instituciones comprometidas, empresas preparadas, universidades y centros tecnológicos de primer nivel y profesionales altamente cualificados”, indicó el presidente de la Xunta, al tiempo que afirmó que, también encontrarán el recibimiento de una “sociedad civil que sabe agradecer a quien llega con voluntad de invertir, crear empleo y construir futuro”. La apuesta de Galicia por captar iniciativas como esta obedece al objetivo marcado por la Xunta de seguir creciendo, diversificando las capacidades e incorporando nuevas tecnologías de la mano de empresas líderes mundiales. Así, Rueda reivindicó también todo el trabajo hecho hasta ahora y reconoció la necesaria implicación del resto de administraciones para seguir trabajando de forma conjunta por el interés general.

«UN ANTES Y UN DESPUÉS PARA FERROL» (Rey Varela)

Con un «Huan ying lai dao Ferrol -bienvenidos la Ferrol en idioma chino»– el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela saludó a la comitiva china y continuó su intervención destacando que el desembarco del buque con 700 vehículos MG supone “el primer paso material de un proyecto industrial que marca un antes y un después para Ferrol”. “La ciudad -continuó- por fin está donde merece: creciendo en población, empleo e inversión y compitiendo en el escenario internacional con iniciativas como esta, que marca la primera planta de SAIC-MG en Europa”.

Rey Varela recordó que este hito para la diversificación económica e industrial de la ciudad es el “resultado de un trabajo serio, constante y coordinado entre administraciones y SAIC-MG”, firma a la que agradeció su apuesta decidida por la urbe naval para continuar su expansión comercial. La elección de Ferrol por la empresa “refuerza el potencial industrial, tecnológico y humano de nuestro territorio y supone un importante impulso para el desarrollo económico y la creación de empleo”, manifestó.

Asimismo, el alcalde agradeció la labor realizada por la Xunta de Galicia desde el pasado año para facilitar la implantación de SAIC-MG en Ferrol y especialmente desde enero, cuando Ferrol se incorporó como opción preferente en Galicia. Hace falta recordar que el Ayuntamiento de Ferrol declaró en el mes de junio de interés municipal la implantación y desarrollo de este Proyecto Industrial Estratégico. El alcalde no ocultó su satisfacción ante el arribado de este buque portavehículos que confirma que “Ferrol y su puerto está preparado para albergar iniciativas de gran magnitud, con un impacto directo en el territorio y con la que esperamos que nuestra ciudad se convierta en un nodo referente de la automoción”. “Ferrol hoy demuestra que es un destino atractivo para la inversión global y así lo corrobora la llegada del Anji Forever”, ratificó.

«MÁS QUE UNA OPERACIÓN LOGÍSTICA» (José A. Álvarez Vidal, presidente APFSC)

«La llegada del Anji Forever simboliza más que una operación logística, representa la confianza depositada en este puerto y la capacidad de Galicia de situarse en las grandes rutas del comercio mundial ” señaló el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, José Antonio Álvarez Vidal,.

«El atraque del Anji Forever y el establecimiento de una línea de Anji Logistics entre Asia y Europa, con la entrada en Ferrol, supone el primer paso del gran proyecto de SAIC Motor en la comarca de Ferrolterra, con la ciudad naval y As Pontes como epicentros de la actividad industrial y logística. Este primer desembarco abre una relación de colaboración mutua, que estoy convencido de que se basará en la excelencia operativa y la voluntad compartida de crecer juntos”, ha incidido Álvarez Vidal, quien ha agradecido la confianza y el trabajo del presidente de la Xunta de Galicia para que esta iniciativa sea una realidad.

Además, ha alabado el papel de la conselleira de Economía e Industria y de todo su equipo en la consecución de este logro, y el impulso desde el Gobierno central para que Ferrol se convierta en “un gran nodo logístico” en la profunda transformación que está atravesando el sector de la automoción a nivel internacional. Y ha subrayado la fortaleza tanto del personal de la Autoridad Portuaria como de la comunidad portuaria, con una empresa como Pérez Torres a la cabeza, para afrontar este reto.

La llegada del Anji Forever “confirma que estamos preparados para responder a la expectativa de una industria que evoluciona con rapidez y que apuesta por la innovación”, resaltó Álvarez Vidal.

Y al final de los discursos hubo intercambio de regalos.





PARTIDA DE PING-PONG

El acto, que ha tenido traducción simultánea tras cada frase, ha contado con la presencia también de la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana; el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela; el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde; el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso; el presidente de la patronal gallega, Juan Manuel Vieites; el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol, José Antonio Álvarez; la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros; el presidente de COFER, Cristóbal Dobarro; y la vicerrectora del Campus Industrial de Ferrol de la UCD, Ana Ares; así como altos cargos de SAIC, entre otros.

Previamente, las autoridades han realizado un recorrido por el barco, en donde el propio Alfonso Rueda ha jugado una partida de ping-pong con un miembro de la delegación de SAIC.

Además, ha tenido lugar una foto de familia con una estratégica colocación de coches que formaban las letras de MG a vista del dron que se encontraba en el cielo.



Y como era de esperar el presidente Rueda probó uno de los coches que había venido a bordo del portavehículos ‘Angie Forever’.



