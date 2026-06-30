Relevo de mando en alta mar de tres unidades españolas del ‘Despliegue Atlántico 26’

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Tres de las principales unidades que componen el Grupo de Combate Expedicionario español ‘Despliegue Atlántico 26’ han completado el relevo de sus comandantes durante la navegación por aguas del océano Atlántico en la costa este de Estados Unidos, justo tras finalizar el ejercicio multinacional FLEETEX-250, y de manera previa a su entrada en la base naval de Norfolk.

Triple relevo

Este triple relevo estratégico marca un hito en la misión, relevándose los mandos del Buque de Proyección Estratégica ‘Juan Carlos I’, la fragata ‘Blas de Lezo’ y el Grupo Naval de Playa (GRUPLA). Los tres comandantes salientes cierran así un ciclo de dos años que comenzó al otro lado del océano, en Helsinki (Finlandia), lo que constata la alta disponibilidad y el carácter puramente expedicionario de la Armada española.

Al entregar el mando del Grupo Naval de Playa al capitán de corbeta Manuel Beltrán Gutiérrez, su predecesor, el capitán de corbeta Juan Ros Posac, destacó el orgullo de ceder el testigo en la costa estadounidense tras un intenso periodo iniciado en el Mar Báltico: “Esto muestra el carácter de una unidad de élite, capaz de operar en cualquier playa del mundo y que siempre se encuentra alistada para actuar en cualquier entorno”.

En la «Blas de Lezo»

Por su parte, el capitán de fragata Pedro Ramos Carbonell se despidió de la fragata ‘Blas de Lezo’ (F-103), perteneciente a las 31 Escuadrilla de Superficie, con base en Ferrol, tras ceder el mando al capitán de fragata Santiago Santamaría Reyero.

Ramos Carbonell subrayó el honor de liderar uno de los mejores buques de Europa y “haber contribuido a la formación de Su Alteza Real, la Princesa de Asturias, a bordo de la ‘Blas de Lezo’ durante su etapa en la Armada”.

Finalmente, el capitán de navío Santiago Martínez Mata entregó el mando del Buque de Proyección Estratégica ‘Juan Carlos I’ al capitán de navío Alfredo Saco Díaz. Martínez Mata recordó hitos como la ayuda humanitaria en Valencia tras la Dana o el primer cruce atlántico del buque: “El privilegio de haber mandado a ambos, acero y corazones, es el tesoro que me llevo tras estos dos años”.

Los nuevos comandantes asumen el cargo con la mirada puesta en la excelencia. El capitán de corbeta Beltrán Gutiérrez reafirmó su compromiso de mantener el pabellón en lo alto lejos de casa, mientras que el capitán de navío Saco Díaz —que formó parte de la dotación original del ‘Juan Carlos I’ durante sus primeras singladuras como parte de la dotación de quilla— recordó a su nueva dotación los pilares de la vida marinera: “Honor, Valor, Disciplina y Lealtad”.

Tras dejar atrás el ejercicio multinacional FLEETEX-250, las unidades del ‘Despliegue Atlántico 26’ participarán ahora en la Revista Naval Internacional prevista en Nueva York con motivo del 250 aniversario de la creación de Estados Unidos. Posteriormente, emprenderán el regreso a territorio nacional y pondrán rumbo al Atlántico Norte. Durante este tránsito de regreso y todo el mes de julio, el Spanish Maritime Forces Headquarters (SPMARFOR) se activará como Commander Task Force (CTF) ATLANTIC, la agrupación de la OTAN encargada de vigilar y proteger el área de responsabilidad de esa zona.

‘Despliegue Atlántico 26’

Esta fuerza conjunta está mandada por el vicealmirante Comandante del Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad (CGMAD) y del Spanish Maritime Forces Headquarters (SPMARFOR), desde el Buque de Asalto Anfibio ‘Castilla’.

El ‘Despliegue Atlántico 26’ lo integran el Buque de Proyección Estratégica ‘Juan Carlos I’, con el Comandante del Grupo de Proyección de la Flota, el Segundo Comandante del Tercio Armada y el comandante del Grupo Naval de Playa a bordo; la fragata ‘Blas de Lezo’, que acoge al Comandante de la 31ª Escuadrilla de Superficie, capitán de navío Jesús González-Cela Franco; la fragata ‘Reina Sofía’ y el Buque de Aprovisionamiento de Combate ‘Patiño’ al mando del capitán de fragata Ramón González-Cela Echevarría.

Asimismo, cuenta con una Fuerza de Desembarco la conforma un Batallón de Desembarco Reforzado de Infantería de Marina, junto a una sección de Infantería de Marina italiana y personal del Ejército de Tierra que aporta capacidades de guerra electrónica, cámara táctica, sistemas aéreos no tripulados y adquisición y control de apoyo de fuegos.

Sumando un total de, cinco buques, 2500 personas, 75 vehículos, 12 embarcaciones anfibias y 10 aeronaves —incluyendo aviones AV8B ‘Harrier’, helicópteros SH60 ‘Seahawk’ y H135 ‘Nival’ de la Armada—que muestran la capacidad, compromiso, interoperabilidad y preparación de las Fuerzas Armadas españolas y los hombres y mujeres que la componen.