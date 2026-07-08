Ferrol implantará un sistema de videovigilancia del tráfico en San Felipe para mejorar la seguridad vial

El Concello de Ferrol pondrá en marcha un sistema de videovigilancia del tráfico en los accesos a San Felipe con el objetivo de mejorar la seguridad vial y dar respuesta a una demanda histórica de los vecinos de San Felipe-San Cristovo. La medida, consensuada con la asociación vecinal y la Policía Local, permitirá controlar el cumplimiento de la regulación de circulación existente mediante dos cámaras lectoras de matrículas.
El sistema entrará en funcionamiento el próximo 13 de julio y se instalará en dos puntos considerados especialmente conflictivos: la zona de la cetárea y la salida del castillo de San Felipe.
Una solución para una zona de especial complejidad
Según explica el Concello, la configuración urbanística de este tramo, con una calzada estrecha y sin aceras, obliga a compartir el espacio entre vehículos y peatones, por lo que resulta especialmente importante respetar las normas de circulación.
El informe de la Policía Local señala que, pese a la prohibición de salir desde el castillo de San Felipe en dirección a Ferrol, continúan registrándose incumplimientos diarios, con vehículos que circulan en sentido contrario, generando situaciones de riesgo, retenciones y dificultades para el paso de los servicios de emergencia y para la movilidad de los residentes.
A ello se suma el estacionamiento indebido en zonas donde está prohibido aparcar, lo que dificulta los giros y el acceso a las viviendas.
Más de 400 vehículos autorizados
Tras varias reuniones entre el Concello, la Policía Local y la AVV de San Felipe-San Cristovo, se acordó implantar este sistema de control sin modificar el régimen actual de circulación.
El Concello ha autorizado más de 400 matrículas correspondientes a residentes de San Felipe, San Cristovo y Cariño, que podrán seguir utilizando la salida por el castillo.
También estarán autorizados los taxis, los vehículos de reparto, los servicios de ayuda a domicilio, el transporte público y otros servicios esenciales que necesiten acceder a la zona.
Por su parte, el resto de conductores deberá continuar utilizando la salida por San Cristovo, tal y como establece la regulación vigente.
Control del cumplimiento de la normativa
El Concello subraya que el objetivo de este sistema no es modificar la circulación existente, sino garantizar su cumplimiento y reforzar la seguridad vial en una zona especialmente sensible por la convivencia entre peatones y vehículos.
Las cámaras comenzarán a operar a partir del 13 de julio y la Policía Local recuerda que el incumplimiento de la señalización que prohíbe la salida desde el castillo de San Felipe podrá ser sancionado conforme a la normativa vigente.