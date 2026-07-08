Ferrol implantará un sistema de videovigilancia del tráfico en San Felipe para mejorar la seguridad vial

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El Concello de Ferrol pondrá en marcha un sistema de videovigilancia del tráfico en los accesos a San Felipe con el objetivo de mejorar la seguridad vial y dar respuesta a una demanda histórica de los vecinos de San Felipe-San Cristovo. La medida, consensuada con la asociación vecinal y la Policía Local, permitirá controlar el cumplimiento de la regulación de circulación existente mediante dos cámaras lectoras de matrículas.

El sistema entrará en funcionamiento el próximo 13 de julio y se instalará en dos puntos considerados especialmente conflictivos: la zona de la cetárea y la salida del castillo de San Felipe.

Una solución para una zona de especial complejidad

Según explica el Concello, la configuración urbanística de este tramo, con una calzada estrecha y sin aceras, obliga a compartir el espacio entre vehículos y peatones, por lo que resulta especialmente importante respetar las normas de circulación.

El informe de la Policía Local señala que, pese a la prohibición de salir desde el castillo de San Felipe en dirección a Ferrol, continúan registrándose incumplimientos diarios, con vehículos que circulan en sentido contrario, generando situaciones de riesgo, retenciones y dificultades para el paso de los servicios de emergencia y para la movilidad de los residentes.

A ello se suma el estacionamiento indebido en zonas donde está prohibido aparcar, lo que dificulta los giros y el acceso a las viviendas.

Más de 400 vehículos autorizados

Tras varias reuniones entre el Concello, la Policía Local y la AVV de San Felipe-San Cristovo, se acordó implantar este sistema de control sin modificar el régimen actual de circulación.

El Concello ha autorizado más de 400 matrículas correspondientes a residentes de San Felipe, San Cristovo y Cariño, que podrán seguir utilizando la salida por el castillo.

También estarán autorizados los taxis, los vehículos de reparto, los servicios de ayuda a domicilio, el transporte público y otros servicios esenciales que necesiten acceder a la zona.

Por su parte, el resto de conductores deberá continuar utilizando la salida por San Cristovo, tal y como establece la regulación vigente.

Control del cumplimiento de la normativa

El Concello subraya que el objetivo de este sistema no es modificar la circulación existente, sino garantizar su cumplimiento y reforzar la seguridad vial en una zona especialmente sensible por la convivencia entre peatones y vehículos.

Las cámaras comenzarán a operar a partir del 13 de julio y la Policía Local recuerda que el incumplimiento de la señalización que prohíbe la salida desde el castillo de San Felipe podrá ser sancionado conforme a la normativa vigente.