Agenda para este miércoles, día 8 de julio, en la zona norte

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LA FRASE DEL MIÉRCOLES-«La política puede ser una tentación comprensible para aquellos que no tienen nada, ya que les permite vivir con cierta facilidad». –(Miguel Delibes)

–-Quedan 176 días para finalizar el año.

–Día mundial de la alergia.

—La Iglesia celebra la festividad de los Santos Edgar, Auspicio, Priscila, Adriano y Eugenio.

–¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el día 8 de julio?..Cáncer.

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE MIÉRCOLES

Este miércoles 8 de julio de 2026 en Ferrol se espera un día de cielos predominantemente nubosos por la mañana que abrirán a claros y sol por la tarde, con temperaturas suaves de entre 18°C de mínima y 21°C de máxima. El estado de la mar será tranquilo en general, con mar de marejadilla.



Previsión Meteorológica en Tierra

Cielo: Muy nuboso o cubierto durante la primera mitad del día, con una baja probabilidad de lloviznas débiles de madrugada. El cielo se irá despejando a partir del mediodía.

Temperaturas: Valores suaves, con termómetros que oscilarán entre los 18°C y los 21°C.

Viento: Flojo de componente oeste-suroeste por la mañana, rolando a noroeste por la tarde con rachas que pueden alcanzar los 16 nudos.

Índice UV: Muy alto (valor 8), por lo que se recomienda protección solar en las horas centrales del día.



Estado de la Mar

Oleaje: Predominará la marejadilla. Se registrará mar de fondo del noroeste de baja altura, con olas en torno a los 0,6 metros.

Temperatura del agua: Rondará los 18°C en los arenales de la zona.

Mareas: La pleamar principal ocurrirá por la mañana a las 09:54 h (3,1 metros)

TAL DÍA COMO HOY

(1955)-Falleció en Coruña Luciano Seoane Seoane, nacido en Ferrol. Fue un maestro, pedagogo y escritor gallego. Fue impulsor, desde 1924, del Patronato de Colonias Escolares de Ferrol

(1955)- Nació en Fene Alberte Permuy Martínez. Es un diseñador gráfico gallego.

(2025) Falleció en Coruña Xesús Díaz Díaz, coñecido como Suso Díaz, nacido en Ferrol el 8 de setiembre de 1944. Fue un destacado sindicalista gallego, especialmente conocido por ser secretario xeral de Comisións Obreiras de Galicia entre 1992 e 2000.

EN EL CONCELLO

9.30h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, recibe a la nueva directiva del Clúster de la Comunicación de Galicia. (Alcaldía).

12.00h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, recibe a las directivas de Cáritas Mondoñedo-Ferrol y Cruz Vermella en el marco de la campaña de ayuda a Venezuela. (Alcaldía).

13.00h.- La concejal de Política Social, Rosa Martínez Beceiro, participa en el acto de clausura de participantes del Campus Tecnolóxico Interurniversitario Inclusivo “Compartindo o Norte”. (Salón de Actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol).

13.30h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, recibe a los campeones de España de sub 14 y sub 16 de pickleball. (Sala Jorge Juan-Concello).

20.00h.- La concejal de Sanidade, Maica García, asiste a la conferencia «Como observar as eclipses?. Protexe os teus ollos», impartida por la doctora Lola Álvarez, Jefa del Servicio de Oftalmología del CHUF. (Auditorio centro cultural Torrente Ballester).

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

En Moeche

11,00 h.- La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitará a la asociación Fomento Forestal (Rebordelo, 1.).

En Ferrol

13,00 h.- La delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, participará en la clausura del campus «Compartindo o Norte«. En el salón de Actos Concepción Arenal del Campus Industrial (rúa Doutor Vázquez Cabrera, s/n).

EN LA UNIVERSIDAD-CAMPUS INDUSTRIAL

-La vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, Ana Ares; la directora de Inserta Galicia Empleo (Fundación ONCE), Beatriz Gallego; la delegada territorial de la Xunta de Galicia, Martina Aneiros; la concejala de Política Social, Rosa Martínez, y la directora del Programa Espacio Compartido de la Universidade da Coruña (UDC), Montse Muriano; participan este miércoles 8 de julio, a las 13:00 horas, en el Salón de Actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol, en el acto de entrega de diplomas y de cierre del Campus Tecnológico Interuniversitario “Compartiendo o Norte 2026” en el que participan 30 jóvenes y chicas con discapacidad intelectual, del desarrollo y/o del espectro autista de Galicia y de Cantabria.

EN LO CULTURAL

Hoy miércoles, 8 de julio a las 19 horas se inaugura la exposición » Eclipsarte. O camiño do Sol» en el Museo de la Construcción Naval en Ferrol. Una muestra colectiva en la que participan artistas gallegos, con obras en diferentes disciplinas en las que el hilo conductor es el Eclipse total de sol y el Camino de Santiago.

Esta muestra comisariada por Cristina Carballedo Penelas, podrá visitarse en la Sala Carlos III hasta el 30 de agosto

FESTIVAL DEL MUNDO CELTA, ORTIGUEIRA

Nueva edición del famoso Festival de Ortigueira, declarado de interés turístico internacional, que este año se celebrará del 8 al 13 de Julio. Los conciertos serán gratuitos y los asistentes podrán disfrutar con las actuaciones de grupos de música folk de ámbito internacional.

Miércoles 8

El festival arranca en la Vila Celta, con un ambiente más íntimo y progresivo.

20:00 — Mirlo

21:45 — Os Netos do Escribano

23:15 — Arthur & Kerran

EXPOSICIONES

En Ferrol

–En el Museo Naval hasta el 15 de septiembre exposición temporal titulada “Imágenes de la Historia”, una selección de 17 reproducciones de famosos cuadros, obras todas ellas del prestigioso artista Augusto Ferrer-Dalmau Nieto, conocido como el “Pintor de batallas” por su especialidad en temas históricos militares.

La exposición consta de 17 paneles que reproducen en color y alta resolución cuadros pintados al óleo por el pintor Ferrer-Dalmau, que representan como su nombre indica “Imágenes de la Historia”, narrando hechos relevantes de la Historia de España y de algunos de sus más destacados protagonistas.

La exposición está abierta al público en los horarios habituales del Museo: de martes a viernes, de 9.30 a 13.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30 horas.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester». Exposición de Xoán Xosé Braxe, integrada por más de un centenar de obras del artista. Hasta mediados de este mes de julio

Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

–En el Ateneo, propuesta cultural que va más allá de una exposición convencional. Bajo el título «Retratos da Ilustración”, la artista Carmen Martín presenta una colección de retratos inspirados en figuras de la Ilustración.

–En Afundación (plaza de la Constitución) exposición » Origen» compuesta por las fotografías que conforman el proyecto El Legado que Seremos, de Álvaro Ybarra, mediante las cuales documenta el proceso de transición

energética del carbón a las fuentes renovables. Algunas de las imágenes están tomadas en el ámbito de la central térmica de carbón de As Pontes, una de las últimas de este tipo que se mantuvo en funcionamiento en España.

En Narón

–El Centro Comercial Odeón luce una exposición de 9 dinosaurios autómatas con unas características físicas muy realistas. Los reptiles mueven los ojos, la boca, la cabeza y la cola, y están dotados de sensores de movimiento y placas identificativas con la historia de cada uno de ellos.

Estos 9 ejemplares se han distribuido a lo largo de la planta baja del Centro Comercial y los visitantes podrán disfrutar de esta sorprendente compañía hasta el próximo 2 de agosto.