Rey Varela recibe a los ferrolanos Asís Garrido y Lucas Faraldo tras proclamarse campeones de España de pickleball

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El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, recibió este miércoles en el Palacio Municipal a los jóvenes deportistas ferrolanos Asís Garrido y Lucas Faraldo, recientemente proclamados campeones de España de pickleball en el primer Campeonato de España de menores, disputado el pasado mes de junio en Madrid.

Durante el encuentro, el regidor felicitó a ambos por los resultados obtenidos y por el nivel competitivo demostrado, fruto del trabajo que desarrollan en el Pickleball Club Ferrol.

Campeones nacionales en diferentes categorías

Asís Garrido, de 14 años, se proclamó campeón de España en dobles masculino sub-18 y logró además el tercer puesto en dobles mixto sub-18. Por su parte, Lucas Faraldo, de 10 años, consiguió el título nacional en la categoría de dobles masculino sub-14.

José Manuel Rey Varela trasladó a ambos su enhorabuena por los éxitos deportivos alcanzados y les agradeció el papel de embajadores de Ferrol que desempeñan en las competiciones en las que participan, deseándoles nuevos triunfos en el futuro.

Ferrol, sede del Open Pickle Pro Tour

La recepción institucional coincide con la celebración este fin de semana en Ferrol de la fase de clubes del Open Pickle Pro Tour, una competición que reunirá a algunos de los mejores jugadores nacionales e internacionales de esta disciplina.

El torneo se disputará los días 10 y 11 de julio en las instalaciones de FIMO, convirtiendo a la ciudad en uno de los principales referentes del pickleball durante el fin de semana.