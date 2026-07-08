Equiocio Ferrol impulsa la promoción de la Costa das Ondas con una nueva jornada de bautismos de surf en Esmelle

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La playa de Esmelle acogió hace unos días una nueva edición de los bautismos de surf organizados por Equiocio Ferrol, una actividad que se ha consolidado como una de las propuestas más exitosas de la programación previa al certamen.

La iniciativa volvió a contar con la colaboración de la Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol con el objetivo de promocionar la marca Costa das Ondas del Xeodestino Ferrolterra como destino de referencia para la práctica del surf.

Una actividad inclusiva y abierta a toda la ciudadanía

Uno de los principales rasgos de la propuesta fue, una vez más, su carácter inclusivo. Las sesiones de iniciación estuvieron adaptadas para personas con discapacidad y contaron con la participación de usuarios y usuarias de Aspanaes, entidad que colabora habitualmente en este tipo de actividades.

Los bautismos fueron dirigidos por los instructores de Ferrol Surf School, que guiaron a los participantes en una experiencia diseñada para todos los niveles, permitiéndoles tomar contacto con este deporte en un entorno seguro.

La actividad, además, volvió a completar todas las plazas disponibles y se desarrolló de forma totalmente gratuita.

Con esta iniciativa, Equiocio Ferrol continúa apostando por combinar deporte, inclusión y promoción turística, contribuyendo a reforzar la proyección de la costa de Ferrolterra como un destino vinculado a los deportes acuáticos y al turismo activo.