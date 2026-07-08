Ferrol expresa su solidaridad con el pueblo venezolano tras el terremoto y difunde canales de ayuda humanitaria

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El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, mantuvo este miércoles un encuentro con la coordinadora de Acción Social de Cáritas Mondoñedo-Ferrol, Cristina Pereiro; la presidenta de Cruz Vermella en Ferrol, Carmencha Fernández, y varios vecinos venezolanos residentes en la ciudad, naturales de algunas de las zonas más afectadas por el terremoto registrado el pasado 24 de junio en Venezuela.

La reunión sirvió para conocer de primera mano el trabajo humanitario que ambas entidades desarrollan para atender a la población afectada por el seísmo, que llevó a las autoridades venezolanas a decretar el estado de emergencia y declarar la ciudad de La Guaira como zona de desastre.

Cáritas y Cruz Vermella trabajan sobre el terreno

Durante el encuentro se expusieron las actuaciones que ambas organizaciones están desarrollando para asistir a las personas damnificadas. En el caso de Cruz Vermella, la entidad ha desplegado un hospital de campaña con capacidad para atender a una población de unas 30.000 personas, ofreciendo asistencia sanitaria, social y de protección.

Por su parte, Cáritas ha activado sus protocolos de respuesta rápida para cubrir las necesidades más urgentes mediante su red de centros de apoyo, distribuyendo agua potable, alimentos de emergencia y kits de higiene, entre otros recursos básicos.

El Concello muestra su apoyo al pueblo venezolano

José Manuel Rey Varela trasladó la solidaridad del Concello de Ferrol y de la ciudadanía con el pueblo venezolano ante las consecuencias del terremoto y puso en valor la labor que están desarrollando ambas entidades en la atención a la población afectada.

Asimismo, manifestó la voluntad del Concello de respaldar, desde el ámbito institucional, las acciones de cooperación y ayuda humanitaria que contribuyan a aliviar la situación de las miles de personas afectadas por esta emergencia.

Difusión de las vías oficiales de colaboración

Con el objetivo de facilitar la colaboración ciudadana, el Concello de Ferrol ha difundido los canales oficiales habilitados por Cáritas y Cruz Vermella para canalizar las aportaciones económicas destinadas a la emergencia humanitaria en Venezuela.

Las donaciones podrán realizarse a través de los mecanismos oficiales establecidos por ambas organizaciones para apoyar la atención a las personas damnificadas por el terremoto.

Cáritas Venezuela IBAN DE98 3606 0295 0035 1530 12

Cruz Roja IBAN ES44 0049 0001 5321 1002 2225 (BIZUM 33512)