Xunta licita el contrato para construir otras 58 nuevas viviendas públicas en O Bertón, Ferrol

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La Xunta licitará el contrato de ejecución de las obras de construcción de 58 viviendas de promoción pública en la parcela P-15 de O Bertón, en el ayuntamiento de Ferrol.

Así lo ha autorizado este lunes el Consello de la Xunta y el importe de licitación del contrato será de 10.278.515,13 euros sin IVA. El Ejecutivo gallego ha destacado que el financiamiento de la construcción está garantizado con fondos autonómicos.

La parcela tiene una superficie de 1.882 metros cuadrados y el edificio se construirá según el proyecto redactado por UTE Monteoliva-Fraga y Mantiñan Bertón 2, licitado por 452.957,74 euros. La edificación proyectada tiene una superficie construida total de 8.698,04 metros cuadrados.

El inmueble constará de una planta de sótano destinada a garajes, trasteros y locales de instalaciones; planta baja dedicada a soportales de uso público, seis portales de acceso y locales de instalaciones, reserva para el almacén de contenedores de basura, cuartos de limpieza, trastero, cuarto de comunidad y cuatro locales comerciales; y plantas altas para uso de vivienda.