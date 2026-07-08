Rey Varela recibe a la nueva directiva del Clúster da Comunicación de Galicia

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El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, recibió este miércoles en el palacio municipal a la nueva directiva del Clúster da Comunicación de Galicia, encabezada por su presidenta, Marta Ferro, acompañada por el vicepresidente, Diego Torrón, y la gerente, María del Carmen García.

La reunión permitió presentar oficialmente al nuevo equipo directivo de la entidad, que asumió sus funciones el pasado mes de junio y ejercerá su mandato hasta el año 2029.

Los Premios Paraguas, entre los proyectos destacados

Durante el encuentro, los representantes del Clúster trasladaron al regidor las principales iniciativas en las que trabaja actualmente la entidad. Entre ellas figura la organización de una nueva edición de los Premios Paraguas, cuya celebración está prevista para el último trimestre del año.

La organización confía en que el Teatro Jofre vuelva a acoger la gala de entrega de estos galardones, como ya ocurrió en anteriores ediciones.

Apoyo del Concello a las iniciativas del sector

Por su parte, José Manuel Rey Varela felicitó al nuevo equipo por el inicio de esta nueva etapa y les trasladó sus mejores deseos para el mandato que ahora comienza.

Asimismo, el alcalde reiteró la disposición del Concello de Ferrol para colaborar con los proyectos e iniciativas que contribuyan al impulso del sector de la comunicación en Galicia.