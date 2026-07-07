Ferrol en Común y BNG rechazan la ubicación del futuro skatepark de Canido y piden paralizar el proyecto

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Los grupos municipales de Ferrol en Común y del BNG han coincidido en reclamar al gobierno local del Partido Popular que desista de la construcción del futuro skatepark proyectado en el parque Antón Varela, en el barrio de Canido. Ambas formaciones consideran que la ubicación elegida es inadecuada por su valor simbólico y memorialístico, y solicitan abrir un proceso de diálogo para buscar una alternativa.

Ferrol en Común reclama consenso y propone una ubicación alternativa

Ferrol en Común sostiene que siempre ha defendido la creación de una infraestructura de este tipo para dar respuesta a las demandas de la juventud, aunque critica que el ejecutivo municipal haya optado por un emplazamiento que, a su juicio, supone un desprecio a la memoria histórica del entorno.

La formación recuerda que Ferrol está pendiente únicamente de la firma ministerial para convertirse oficialmente en Ferrol Cidade da Memoria y considera que, ante la controversia generada y la existencia de otros espacios disponibles, debería paralizarse la licitación, convocar de inmediato el Consello da Memoria y alcanzar un consenso social antes de ejecutar el proyecto.

En este sentido, Ferrol en Común recupera su propuesta de construir el skatepark en la praza Rancho da Praça contiguo al mercado, un espacio que considera más adecuado por tratarse de una zona abierta, alejada de viviendas y necesitada de dinamización.

Asimismo, la formación acusa al gobierno local de buscar un «conflito permanente» y de fomentar la división social a menos de un año de las elecciones municipales. También denuncia el estado de conservación del memorial dedicado a las víctimas del franquismo, asegurando que presenta deficiencias de mantenimiento.

El BNG critica la elección del parque Antón Varela

Por su parte, el BNG exige la anulación de la licitación al entender que la construcción del skatepark en el parque Antón Varela supondría un perjuicio para una de las principales zonas verdes del barrio y provocaría una fractura entre la ciudadanía.

El portavoz nacionalista, Iván Rivas, critica que el gobierno de José Manuel Rey Varela haya ignorado las numerosas peticiones para cambiar la ubicación y considera «pouco ético» que el proyecto se haya retomado durante el periodo estival, cuando, a su juicio, puede pasar más desapercibido.

Los nacionalistas destacan además el valor simbólico del parque, tanto por llevar el nombre de Antón Varela como por albergar el monumento dedicado a las personas represaliadas por el franquismo en la comarca. En este contexto, consideran que la instalación deportiva resulta incompatible con el significado del lugar.

Ambas formaciones piden reconsiderar el proyecto

El BNG reclama que el skatepark se traslade a otra parcela del propio barrio de Canido y no descarta impulsar iniciativas vecinales para preservar el parque. Además, lamenta la «falla de sensibilidade» del alcalde por no tener en cuenta la reciente declaración de Ferrol Cidade da Memoria y la inclusión del monumento a las víctimas del franquismo dentro de ese reconocimiento.

Tanto Ferrol en Común como el BNG coinciden en que el proyecto debe replantearse y abrir un proceso de diálogo con los colectivos implicados para consensuar una ubicación alternativa que permita compatibilizar la creación de un nuevo espacio deportivo con la preservación del valor histórico y simbólico del parque Antón Varela.