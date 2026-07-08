La XVI Regata de Vela Ligera Ría de Ferrol reunirá este fin de semana a medio centenar de embarcaciones

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La ría de Ferrol será escenario este fin de semana de la XVI Regata de Vela Ligera Ría de Ferrol, una prueba oficial del calendario de la Real Federación Galega de Vela organizada por la sección de vela ligera de la ACRD Grupo Bazán en colaboración con el Concello de Ferrol.

La competición se celebrará los días 11 y 12 de julio y reunirá a regatistas de distintos clubes gallegos, consolidándose como una de las citas de referencia de la vela ligera en Galicia.

Cuatro clases y medio centenar de participantes

La regata está dirigida a las clases internacionales Optimist, ILCA 4, ILCA 6 e ILCA 6 Máster y tendrá como base logística las instalaciones náutico-deportivas municipales de A Cabana, donde se situarán la oficina de regatas, la zona de varada y la entrega de trofeos.

La organización prevé la participación de unas 50 embarcaciones procedentes del Club Marítimo de Canido, el Real Club Náutico Rodeira, el Liceo Marítimo de Bouzas, el Real Club Náutico de Vigo, el Club de Vela Fluvial de As Pontes, el Club Náutico Ría de Ares y la sección de vela ligera de la ACRD Grupo Bazán.

Hasta seis pruebas durante el fin de semana

El programa deportivo contempla un máximo de seis mangas para cada una de las clases participantes, repartidas en tres pruebas por jornada. La competición se desarrollará mediante el sistema de flota y con recorridos adaptados a las características de cada categoría.

La jornada del sábado comenzará a las 14:30 horas, mientras que el domingo las pruebas darán inicio a las 11:00 horas.

La organización dispondrá de un dispositivo técnico y de seguridad formado por el comité de regatas, embarcaciones de apoyo y balizadores, entre otros medios, con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo de la competición.

La entrega de trofeos está prevista para el domingo a las 17:00 horas, una vez finalizadas las pruebas programadas.