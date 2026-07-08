Valdoviño incorpora catro novos peóns forestais coa financiación do APROL Rural

O Concello de Valdoviño vén de reforzar a plantilla do departamento municipal de Servizos coa incorporación de 4 peóns forestais.
On novos operarios prestarán os seus servizos durante 9 meses, e concentraranse na limpeza de montes e xestión da biomasa. A contratación formalizouse tras concluír o proceso selectivo aberto pola Administración local entre os currículums remitidos polo Servizo Público de Emprego de Galicia.
Así mesmo, os contratos financiaranse con cargo á liña de subvencións do APROL Rural, programa de fomento do emprego no medio rural.