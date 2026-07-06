La Xunta adjudica por mas de 3 M€ la contratación de la obra del nuevo Centro de Datos del Complejo CHUF

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La Xunta, a través del Servizo Galego de Saúde, acaba de adjudicar por un importe de 3.030.211,47 euros, la contratación de la obra del nuevo centro de datos del Complejo Hospitalario de Ferrol (CHUF).

La empresa que resultó adjudicataria fue Extraco Construccións y Proyectos S.A. De este modo, se construirá en la zona este del edificio del Hospital Arquitecto Marcide, en el sótano – 2. Mientras, el actual centro de procesamiento de datos permanecerá operativo hasta que migren todas las conexiones al nuevo.

El proyecto prevé una interconexión entre ambos, de manera provisional, para poder hacer la migración, que en cualquier caso deberá ejecutarse con el hospital funcionando y con todos el sus servicios operativos de manera permanente. El plazo de ejecución de esta obra en el hospital ferrolán es de diez meses.