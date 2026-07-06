Éxito absoluto en el Casino de Ferrol con un multitudinario concierto de verano

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El Casino de Ferrol «se quedó pequeño» para albergar el magnífico concierto de verano organizado por la Coral Polifónica Ferrolana del Casino-Tenis Club. El evento, que logró un llenazo absoluto, colgó el cartel de no hay billetes y dejó una velada musical inolvidable para el público ferrolano que no quiso perdérselo..

La agrupación anfitriona compartió escenario con dos grupos de gran nivel: la Rondalla Mugardesa y el grupo Sons do Talentiño, que se estrenaba en estas lides musicales. Juntos ofrecieron un repertorio variado que entusiasmó a los asistentes de principio a fin, aplausos y más aplausos y más de una hora y media…que supo a poco.

Tres actuaciones brillantes

El evento fue presentado por Maribel Garrote Rey, miembro de la coral polifónica, pertenece a la coordinadora de la Coral y es directiva de la Asociación Musical y Cultural Porta do Dique.

Abrió el acto la Rondalla de Mugardos cuyos componentes bajo la dirección de Francisco Javier Sancho Rivero, aportó el toque tradicional de pulso y púa, llenando el salón de ritmos vibrantes y gran dinamismo, y contando con la participación de los asistentes. La madrina de este año 2026 es María del Pilar Pazos Varela, miembro de la rondalla.

Interpretaron , ‘La Media Vuelta‘ popularizada por el cantante mexicano Luis Miguel; «El chacachá del tren» canción de El Consorcio, en la que los asistentes «tuvieron mucho que ver» cantando y acompañando con palmas; «Amor de verano» canción del grupo de pop español Dúo Dinámico, publicada en 1963 y popularmente conocida como «El final del verano»; «De que manera te olvido» popularizada por el mexicano Vicente Fernández; y ya en el repertorio, como final, cantaron «As miñas cousas» una cantiga dentro del repertorio de Treixadura. Pero los mugardeses tuvieron que interpretar «una más» a petición del público y ofrecieron el chacachá «Cachito mío«, de Nat King Cole que en España formó parte del repertorio de El Consorcio. Y de nuevo palmas y acompañamiento por parte de los asistentes.

Tras esta participación de la Rondalla Mugardesa se presentó al grupo «Sons do Talentiño». Era su primera actuación en público, aunque individualmente ya los habíamos visto actuar.

Esta Grupo Musical está formado por Sofía Hernández (Sofijeich), cantante ferrolana, ganadora de O Talentiño 2025 y participante en La Voz Kids, donde ha mostrado su talento ante el gran público. Su potente voz y sensibilidad interpretativa la han convertido en una de las jóvenes promesas de la música gallega.

Antía Barona ganadora de O Talentiño 2026, destaca por su personalidad artística y su capacidad para emocionar sobre el escenario. Su triunfo en el certamen confirma una trayectoria emergente con gran proyección.

Joaquín Enríquez, acordeonista, profesor en la UDC, fundador y presentador del Certamen O Talentiño, participó en esta actuación aportando la riqueza sonora del acordeón y acompañando musicalmente a ambas intérpretes en un encuentro concebido para disfrutar de la música en directo.

Interpretaron «Alalá das Mariñas«, cantigas populares gallegas; «Camariñas» cancionero popular al que en mas de una ocasión se lo hemos oído cantar a Luz Casal a acompañada por Luar na Lubre y a Treixadura; la tercera y última canción , como las anteriores apludisísmma por los asistentes fue «Xota das Neves».

La Coral Polifónica Ferrolana del Casino-Tenis Club, bajo la dirección de Andrés Álvarez Toirán cerró el concierto, con una impecable armonía vocal y piezas clásicas de su repertorio.

Interpretaron «Paloma mensajera» de Lorenzo de Monteclaro; «Toda una vida» una canción muy del mexicano Luis Miguel; «Un beso y una flor» una melodía conmovedora del recordado Nino Bravo; «Son de la Loma» compuesta por el legendario Miguel Matamoros e interpretada de forma icónica por el Trío Matamoros, una de las piezas más importantes, fundacionales y universales de la música cubana; y para cerra su programa interpretaron la canción popular gallega «Catro vellos mariñeiros«. Pero…los asistentes insistieron y hubo «una de propina«, interpretaron «Maria Cristina me quiere gobernar», un estreno en la programación de la Coral.

Entrega total del público

El público abarrotó las instalaciones del Casino de Ferrol. Los asistentes premiaron a cada grupo con ovaciones cerradas tras cada actuación. El broche de oro final, fue la entrega de recuerdos a las agrupaciones invitadas consolidándose este recital como uno de los grandes hitos de la agenda cultural estival de la ciudad.

Se encargaron de esta entrega de placas de recuerdo Carmen Álvarez Alvariño, de la coordinadora de la Coral y de la Asociación Porta do Dique; Juan Antonio Sanesteban Díaz, secretario de Porta do Dique y miembro de la coordinadora; y Juan Maneiro, presidente de Porta do Dique y miembro de la coordinadora.