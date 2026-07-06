Ferrol invertirá más de 360.000 euros en la renovación del firme de la avenida Castelao, en Caranza

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El Concello de Ferrol ha aprobado el proyecto para renovar el firme de la avenida Castelao, en el barrio de Caranza, una actuación que supondrá una inversión de 360.135,59 euros y permitirá rehabilitar una superficie de 10.446 metros cuadrados.

La actuación, aprobada por la junta de gobierno local este lunes, se enmarca en el plan municipal de mejora y mantenimiento de la red viaria y tendrá un plazo de ejecución de tres meses.

La avenida Castelao constituye uno de los principales ejes de comunicación del barrio de Caranza, por donde circulan diariamente vehículos particulares, transporte público y distintos servicios.

Desde el Concello destacan que la renovación del pavimento permitirá mejorar la seguridad vial y ofrecer unas condiciones de circulación más cómodas para conductores y peatones.

La actuación responde además a una demanda histórica de los vecinos, debido al avanzado deterioro que presenta actualmente la calzada.

Un pavimento muy deteriorado

Según recoge el proyecto, la capa de rodadura presenta un importante desgaste, con baches y deformaciones que dificultan la circulación y aumentan el riesgo de accidentes, además de provocar molestias tanto a los conductores como a los peatones.

Con esta intervención, el gobierno local pretende mejorar el estado de una de las vías con mayor intensidad de tráfico de la ciudad y continuar con las actuaciones de renovación de los espacios públicos.

Fresado, reparación y nuevo asfaltado

Los trabajos contemplan el fresado del firme en todo el ámbito de actuación, especialmente en los encuentros con calles adyacentes, aceras y arquetas, hasta alcanzar un espesor de seis centímetros.

Asimismo, se procederá al saneamiento de la capa intermedia en las zonas más deterioradas antes de extender la nueva capa de rodadura.

El proyecto también incluye la instalación de la señalización horizontal provisional necesaria para garantizar la seguridad durante la ejecución de las obras.

La renovación del firme de la avenida de Castelao forma parte de las actuaciones impulsadas por el Concello para mejorar la red viaria de Ferrol y reforzar la seguridad y la movilidad en los distintos barrios del municipio.