Las obras de ‘Abrir Ferrol ao Mar’ obligarán a modificar el tráfico en la Praza de Galicia

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Las obras del proyecto ‘Abrir Ferrol ao Mar’ continúan avanzando y obligarán a introducir modificaciones en la circulación rodada en el entorno de la Praza de Galicia, según informó este lunes la concejala de Urbanismo, Blanca García.

El Concello ejecutará este miércoles 8 de julio los trabajos de pintado y señalización viaria necesarios para implantar la nueva ordenación del tráfico, que entrará en funcionamiento en los próximos días.

Cambios en la circulación junto al Teatro Jofre

La principal modificación afectará al carril de bajada situado frente al Teatro Jofre, que quedará cerrado al tráfico. A partir de ese momento, los vehículos que circulen por la rúa da Igrexa podrán continuar de frente o descender hacia la Praza de Galicia utilizando el vial situado delante del edificio de Correos.

El nuevo recorrido estará delimitado mediante una línea continua amarilla y, a la altura de la fuente, se habilitará una señal horizontal de «ceda el paso» junto con una línea provisional de detención para ordenar la incorporación de los vehículos y reforzar la seguridad vial.

Cambios provisionales para taxis y nuevas plazas PMR

La parada de autobús permanecerá en su ubicación habitual, mientras que la parada de taxis será trasladada de forma provisional al espacio situado inmediatamente detrás de la parada del transporte urbano, con capacidad para dos vehículos.

Además, el Concello habilitará dos plazas reservadas para personas con movilidad reducida en la intersección de la rúa da Igrexa con Concepción Arenal.

La zona provisional de carga y descarga se situará detrás del Teatro Jofre.

Adaptar la movilidad al desarrollo de las obras

Desde el Concello explican que estas modificaciones buscan compatibilizar el avance de las obras con el mantenimiento de la movilidad en una de las zonas con mayor tránsito del centro de la ciudad, reduciendo al máximo las afecciones al tráfico y garantizando la seguridad tanto de conductores como de peatones.