Blanca Hermida y David Diz dan dos oros al Natación Ferrol en el Campeonato de España máster

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El Club Natación Ferrol firmó una sobresaliente actuación en el XXXVI Campeonato de España Open máster de verano, celebrado entre el 2 y el 5 de julio en el Centro Deportivo Municipal Las Norias de Logroño. La entidad ferrolana estuvo representada por Blanca Hermida, David Diz y Naila Rañales en una competición que reunió a cerca de 1.600 nadadores pertenecientes a 198 clubes de toda España.

La expedición regresó con un excelente balance, encabezado por los títulos nacionales conquistados por Blanca Hermida y David Diz, que volvieron a situar al Natación Ferrol entre los clubes destacados de la natación máster española.

Blanca Hermida suma un oro, dos platas y un bronce

La gran protagonista del campeonato para el conjunto ferrolano fue Blanca Hermida, que se proclamó campeona de España en la prueba de 200 metros mariposa.

Además del título nacional, la nadadora del Natación Ferrol logró dos medallas de plata en los 400 libres y los 100 mariposa, completando su participación con un bronce en los 200 libres.

Estos resultados confirman el excelente momento de forma de la deportista ferrolana, que volvió a competir al máximo nivel en una de las grandes citas del calendario nacional.

David Diz también conquista el título nacional

David Diz firmó igualmente una destacada actuación al subir a lo más alto del podio en los 200 metros mariposa.

El nadador añadió además una medalla de bronce en los 400 estilos y completó su participación con una novena posición en los 100 mariposa y un decimoséptimo puesto en los 50 espalda, demostrando una gran regularidad durante todo el campeonato.

Naila Rañales continúa acumulando experiencia

La representación del Natación Ferrol se completó con la participación de Naila Rañales, que sumó una valiosa experiencia en una competición de máximo nivel.

Sus mejores resultados fueron el vigésimo puesto en los 200 estilos, el vigesimocuarto en los 100 libres, el vigesimoctavo en los 200 libres y el trigésimo sexto en los 50 mariposa.

El Natación Ferrol mantiene su protagonismo en la categoría máster

Los resultados obtenidos en Logroño ponen el broche a una notable temporada para la sección máster del Club Natación Ferrol, que continúa cosechando éxitos en las principales competiciones nacionales.

Las dos medallas de oro, junto al resto de podios y finales alcanzadas por los nadadores ferrolanos, confirman el alto nivel competitivo de una sección que sigue situando al club entre las referencias de la natación máster española.