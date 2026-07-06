Agenda para este martes, día 7 de julio, en la zona norte

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

LA FRASE DEL MARTES-«A San Fermín pedimos, nuestro buen patrón, que nos guíe siempre con su protección»

–-Quedan 177 días para finalizar el año.

–Sanfermines en Pamplona.

Día Mundial del Cacao.

Día Mundial de la Lengua Kiswahili.

Día Internacional de la Conservación del Suelo.

Día Internacional del Cóndor Andino.

—La Iglesia celebra la festividad de los Santos Fermín, Claudio y Cirilo.

–¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el día 7 de julio?..Cáncer.

ANTE LA FIESTA DE SAN FERMÍN

-Por San Fermín, a las fiestas hemos de ir.

San Fermín: en tu pañuelito rojo, se anuda el mundo entero.

Llegado el 1 de enero, San Fermín viene corriendo.

Pobre de mí, pobre de mí, que se han acabado las fiestas de San Fermín.

A San Fermín le pedimos, nuestro patrón, que nos guíe en el juego dándonos su bendición.

Con San Fermín en nuestro corazón, vivamos cada aventura con emoción.

San Fermín, patrón querido, cuida siempre de nosotros con tu amor infinito.

Con San Fermín a nuestro lado, cada día es una aventura, un regalo.

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE MARTES

Este martes 7 de julio en Ferrol se espera un día mayoritariamente nuboso con un descenso notable de las temperaturas tras la reciente ola de calor, registrándose una máxima de 20 °C a 22 °C y una mínima de 17 °C, acompañado de un estado de la mar tranquilo con mar de marejadilla.



El tiempo en tierra

Cielo: Predominarán los cielos muy cubiertos o con intervalos nubosos durante toda la jornada.



Precipitaciones: Existe una probabilidad baja de lluvia (alrededor del 20%), pudiendo registrarse de forma débil o intermitente en momentos puntuales del día.



Viento: Soplará de componente oeste y suroeste con carácter flojo a moderado, con velocidades medias de entre 12 y 15 km/h y rachas máximas que apenas alcanzarán los 20 km/h.



Radiación solar: A pesar de las nubes, el índice UV máximo será muy alto (nivel 8) en las horas centrales, por lo que se recomienda protección.

Estado de la mar

Oleaje: Se prevé una mar marejadilla. Las olas del mar de fondo (provenientes del noroeste) serán bajas y bastante largas, situándose en el entorno de los 0,6 metros de altura significativa.



Viento en el mar: Viento de dirección oeste-suroeste fuerza 1, rolando a oeste-noroeste fuerza 2 hacia el mediodía, con rachas máximas costeras de hasta 16 nudos.



Visibilidad: Excelente a lo largo del día, empeorando ligeramente a nivel mediocre durante la noche debido a las brumas.

Temperatura del agua: El agua del mar en las playas ferrolanas (como San Xurxo o Doniños) rondará los 17 °C.



Horario de mareas en Ferrol

Si tienes pensado realizar actividades costeras o pescar, los movimientos de la marea son los siguientes:



Bajamar: 03:52 h (1,03 m) y 16:09 h (1,12 m).

Pleamar: 09:59 h (3,06 m) y 22:21 h (3,23 m)

TAL DÍA COMO HOY

(1889) Falleció en su casa de la calle Magdalena Nicolás Chicarro y Leguinechea, contraalmirante de la Real Armada Española. Nació en Viveiro el 6 de julio de 1812. De sus 77 años de edad dedicó cincuenta de «arduos pero esmerados servicios a su Patria».

EN EL CONCELLO

10.00h.- Comisión ordinaria de Facenda, Emprego, Recursos Humanos, Estatística, Patrimonio, Patrimonio Histórico, Turismo, Sanidade, Consumo, Benestar Animal e Mercados.

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

En Moeche

10,30 h.- La delegada territorial de Ferrol, Martina Aneiros, visitará el Concello para conocer a uno de los trabajadores jóvenes contratados a través del programa de Garantía Xuvenil. En la Casa Consistorial (estrada San Ramón, s/n).

EN LO CULTURAL

En Ferrol

La sala Carlos III del Museo de la Construcción Naval-Exponav acoge este martes 7 a las 19:30 horas la presentación del último libro del escritor y militar Federico Supervielle, “El fiero turco en Lepanto”.

La obra tiene como protagonistas, entre otros, a figuras destacadas de nuestra historia como Miguel de Cervantes, Álvaro de Bazán y Juan de Austria.

El acto, que contará con la presencia del autor, es abierto al público en general.

EN LO LABORAL

–El Comité de Empresa de Navantia Ferrol convoca una rueda de prensa para a las 12,30 horas, en las puertas del Pazo Libunca,(Camiño da Pena de Embade nº5 Castro, Naron) con objecto de tratar sobre el futuro de Navantia.

EXPOSICIONES

En Ferrol

–En el Museo Naval hasta el 15 de septiembre exposición temporal titulada “Imágenes de la Historia”, una selección de 17 reproducciones de famosos cuadros, obras todas ellas del prestigioso artista Augusto Ferrer-Dalmau Nieto, conocido como el “Pintor de batallas” por su especialidad en temas históricos militares.

La exposición consta de 17 paneles que reproducen en color y alta resolución cuadros pintados al óleo por el pintor Ferrer-Dalmau, que representan como su nombre indica “Imágenes de la Historia”, narrando hechos relevantes de la Historia de España y de algunos de sus más destacados protagonistas.

La exposición está abierta al público en los horarios habituales del Museo: de martes a viernes, de 9.30 a 13.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30 horas.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester». Exposición de Xoán Xosé Braxe, integrada por más de un centenar de obras del artista. Hasta mediados de este mes de julio

Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

–En el Ateneo, propuesta cultural que va más allá de una exposición convencional. Bajo el título «Retratos da Ilustración”, la artista Carmen Martín presenta una colección de retratos inspirados en figuras de la Ilustración.

–En Afundación (plaza de la Constitución) exposición » Origen» compuesta por las fotografías que conforman el proyecto El Legado que Seremos, de Álvaro Ybarra, mediante las cuales documenta el proceso de transición

energética del carbón a las fuentes renovables. Algunas de las imágenes están tomadas en el ámbito de la central térmica de carbón de As Pontes, una de las últimas de este tipo que se mantuvo en funcionamiento en España.

En Narón

–El Centro Comercial Odeón luce una exposición de 9 dinosaurios autómatas con unas características físicas muy realistas. Los reptiles mueven los ojos, la boca, la cabeza y la cola, y están dotados de sensores de movimiento y placas identificativas con la historia de cada uno de ellos.

Estos 9 ejemplares se han distribuido a lo largo de la planta baja del Centro Comercial y los visitantes podrán disfrutar de esta sorprendente compañía hasta el próximo 2 de agosto.