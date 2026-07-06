Ferrol volverá a impulsar los tardeos este verano con conciertos de pequeño formato repartidos por la ciudad

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El Concello de Ferrol y la Asociación de Empresarios e Hostaleiros de Ferrol volverán a impulsar este verano la programación de tardeos en distintos puntos de la ciudad tras la aprobación este lunes, por parte de la junta de gobierno Local, de un nuevo convenio de colaboración entre ambas entidades.

Se trata del cuarto acuerdo suscrito entre el Concello y el sector hostelero con el objetivo de dinamizar los espacios públicos mediante actuaciones musicales y de pequeño formato, buscando al mismo tiempo compatibilizar el ocio con el derecho al descanso de los vecinos.

Un concierto por zona y un máximo de tres horas

El convenio establece que las actividades podrán desarrollarse entre las 13:00 y las 22:00 horas, aunque cada evento tendrá una duración máxima de tres horas.

Además, únicamente podrá celebrarse una actividad por semana en cada zona, aunque sí podrán coincidir varios conciertos de forma simultánea siempre que tengan lugar en sectores diferentes.

Las actuaciones podrán organizarse en diez zonas de la ciudad: Caranza, rúa Dolores, rúa Galiano, rúa Magdalena, rúa Pardo Bajo, rúa Nova de Caranza, rúa Villa Soledad, Serantes, Inferniño y Catabois.

La hostelería deberá cumplir estrictas condiciones

El convenio recoge una serie de obligaciones que deberán respetar los establecimientos participantes. Entre ellas figura el cumplimiento de los horarios autorizados, que en ningún caso podrán prolongarse más allá de las 22:00 horas, así como el respeto a los límites de ruido establecidos por la normativa vigente.

Asimismo, la organización deberá garantizar que la colocación de equipos de sonido y demás material no obstaculice las vías de evacuación ni altere el mobiliario urbano. Los cables deberán estar protegidos mediante canaletas, las conexiones eléctricas cumplirán las medidas de seguridad y será obligatorio disponer de extintores adecuados.

Todo el material instalado en la vía pública deberá poder retirarse rápidamente en caso de ser necesario el acceso de vehículos de emergencia.

El Concello supervisará el desarrollo de las actividades

Por su parte, el Concello de Ferrol será el encargado de autorizar la utilización de los espacios públicos, realizar las labores de inspección y control y velar por el cumplimiento de las condiciones fijadas en el convenio.

En caso de incumplimientos graves o de que exista un riesgo para la seguridad, el Concello podrá ordenar la suspensión inmediata de la actividad.

Además, la Administración local se encargará de instalar los contenedores necesarios para facilitar la correcta gestión de los residuos generados durante los eventos.

Una comisión de seguimiento hasta el 15 de septiembre

El acuerdo contempla la creación de una comisión paritaria de seguimiento integrada por dos representantes de la Asociación de Empresarios e Hostaleiros de Ferrol y dos representantes del Concello, concretamente el concejal de Festas y el coordinador de Seguridad municipal. Este órgano supervisará el desarrollo del convenio y podrá adoptar las medidas técnicas necesarias para garantizar su correcta aplicación.

El convenio entrará en vigor con su firma y permanecerá vigente hasta el 15 de septiembre de 2026, periodo durante el que podrán celebrarse estas actividades de dinamización en distintos barrios de la ciudad.