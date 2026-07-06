El Baxi Ferrol será cabeza de serie en la fase previa de la EuroCup Women

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El Baxi Ferrol ya conoce su hoja de ruta para iniciar una nueva aventura europea. El conjunto dirigido por Lino López disputará la fase previa de la EuroCup Women 2026-2027 con el objetivo de clasificarse, por tercera temporada consecutiva, para la fase de grupos de la segunda competición continental.

La entidad ferrolana afrontará esta eliminatoria como cabeza de serie, una condición que reconoce el excelente rendimiento ofrecido durante la pasada campaña tanto en la Liga Femenina Endesa como en la propia EuroCup Women.

Una eliminatoria a doble partido

El acceso a la fase de grupos se decidirá en una eliminatoria a doble encuentro. El partido de ida se disputará el 24 de septiembre a domicilio, mientras que el choque de vuelta tendrá lugar el 1 de octubre en Punta Arnela, escenario de los encuentros europeos del Baxi Ferrol esta temporada.

El club espera volver a contar con el respaldo de su afición en un encuentro decisivo para alcanzar una nueva participación en la fase de grupos de la competición continental.

Cinco posibles rivales en el sorteo

El rival del Baxi Ferrol se conocerá en el próximo sorteo, del que saldrá uno de los cinco equipos que pueden cruzarse en el camino de las ferrolanas.

Los posibles adversarios son el Impulso 360 Estepona, de España; el C’Chartres Basket, de Francia; el Proteas Voulas, de Grecia; el Ravens de Genève, de Suiza; y el Beroe Stara Zagora, de Bulgaria.

La condición de cabeza de serie permitirá al conjunto universitario disputar el encuentro decisivo ante su afición.

El objetivo: volver a la fase de grupos

El Baxi Ferrol buscará superar esta eliminatoria para repetir presencia, por tercera campaña consecutiva, en la fase de grupos de la EuroCup Women, consolidando así su crecimiento en el panorama europeo.

Desde el club afrontan este nuevo desafío con ilusión y ambición, convencidos de que el apoyo de la afición volverá a convertir el pabellón de Punta Arnela en un factor determinante durante las noches europeas. El primer gran examen continental ya tiene fecha: el 1 de octubre, Ferrol volverá a vivir una cita clave con el baloncesto europeo.