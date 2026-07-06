El Natación Ferrol conquista el título gallego masculino y bate un récord autonómico de relevos en Ourense

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El Club Natación Ferrol volvió a confirmar su condición de referente de la natación gallega con una sobresaliente actuación en el Campeonato gallego júnior y absoluto de verano, celebrado durante el fin de semana en la piscina olímpica Rosario Dueñas de Ourense.

La entidad ferrolana finalizó en la segunda posición de la clasificación conjunta, se proclamó campeona gallega masculina y obtuvo una meritoria cuarta plaza en la clasificación femenina, poniendo el broche a un campeonato repleto de medallas y grandes resultados.

Sergi Navarro y Mario Maneiros lideran el medallero

Uno de los grandes protagonistas del campeonato fue Sergi Navarro, que conquistó los títulos gallegos en los 100 y 200 metros espalda. Además, estableció un nuevo récord del campeonato en la final de los 100 espalda y completó su actuación con una medalla de plata en los 50 espalda.

También destacó Mario Maneiros, dominador de las pruebas de fondo tras proclamarse campeón gallego en los 800 y 1.500 metros libres y en los 400 estilos. El nadador del Natación Ferrol añadió además una medalla de bronce en los 400 libres.

Más medallas para el conjunto ferrolano

Daniel Seijo firmó otra destacada participación al conquistar el oro en los 50 braza, la plata en los 100 braza y el bronce en los 100 libres.

Por su parte, Tadeo Tabeira consiguió la medalla de plata en los 100 mariposa, mientras que Aroa Jiménez se proclamó subcampeona gallega en los 400 estilos.

La categoría júnior también dejó importantes resultados para el club. Lucía Villarnovo logró tres medallas de plata en las pruebas júnior de 100, 200 y 200 espalda, además de sumar tres bronces en la clasificación absoluta de 200 espalda, 200 libres y 400 libres.

Miguel Graña obtuvo tres medallas de bronce en categoría júnior en los 100 libres, 50 braza y 100 braza, mientras que Ange Hernández completó el medallero con otro bronce en los 50 braza júnior.

Un récord gallego para el relevo masculino

Los relevos volvieron a convertirse en uno de los grandes puntos fuertes del Natación Ferrol. El cuarteto formado por Sergi Navarro, Daniel Seijo, Sergio L. y Tadeo Tabeira se proclamó campeón gallego en el 4×50 estilos, estableciendo además un nuevo récord de Galicia en la prueba.

El equipo masculino consiguió también la medalla de plata en el 4×100 estilos, mientras que el relevo femenino logró un meritorio segundo puesto en el 4×200 libres.

El Natación Ferrol reafirma su protagonismo en Galicia

Con estos resultados, el Club Natación Ferrol cerró el campeonato como subcampeón gallego en la clasificación conjunta, campeón autonómico masculino y cuarto clasificado en la categoría femenina.

El excelente balance obtenido en Ourense confirma, una vez más, el gran momento deportivo que atraviesa la entidad ferrolana, consolidada entre las principales potencias de la natación gallega tanto en categorías de formación como absolutas.