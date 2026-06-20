Ante la muerte de un amigo y compañero-(Fernando Ocampo Montesinos)

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Fernando Ocampo Montesinos Tu corazón de cristal se durmió y no se despierta … J.T.

Hoy, a punto de cumplir sus 81 primainviernos, mi querido amigo y compañero José Torregrosa emprendió un

largo y definitivo viaje hacia esas Cumbres Borrascosas donde guarda todo su enorme legado literario, todo lo

relativo a sus aficiones, a sus querencias, a la familia, los amigos… su vida. Kilómetros de letras, porque, José, tu

siempre fuiste de letras sobre todas las cosas, que sabiamente enlazadas, forman palabras, frases, párrafos y textos

fantásticos, trágicos y cómicos, en verso, en prosa o en teatro. Dedicados a amigos (alguno a mi) y la mayoría a

sus hijas, Gabriela y Úrsula y últimamente, ya como un torrente, a Catalina, Clarisa y Aníbal, sus queridas nietas y

nieto.

Ahora mismo están allá arriba, en la puerta, o en el puerto, no sabemos bien como se llega, recibiéndolo tantos

queridos amigos y amigas: Los Rafaeles, Pillado y Bárez, Julio Aneiros, Areces…. podéis montar otra Comuna como

la de la Cárcel coruñesa en el 72, con clases de literatura, ruso, matemáticas, futbol… y teatro… esto prepararlo

bien, para cuando yo llegue, ya sabes que el papel de Max Estrella en esas “Luces de Bohemia” que no pudiste

escribirme aquí, es mío. Te esperan también tu familia que se fue antes, tu madre, que, sin dudarlo, te aprobará la

lucha, tu admirado padre con su uniforme de Marino de la República que el franquismo le quitó y Marichy, Victoria y Carmelo, Laura Landeira, Joaquín Lens, Roberto Casteleiro…. Largas caminatas de conversaciones y muchos actos culturales, recitales, lecturas comentadas por el azul… y Santiago Carrillo ¿te acuerdas? Aquella cena e inolvidable velada, en tu casa preciosa de la calle Magdalena, con él y Carmen, con tu familia y Gloria y Lalán, y las largas tertulias en el Parador durante toda una semana y de los paseos que les dimos por Doniños, San Felipe, Prior o Caranza…

Y qué debates cinematográficos tendrás con tus admirados y admiradas del celuloide: Audrey, Marilyn, Bogart,

Lauren Bacall, Spencer Tracy, La Magnani, Kim Novak, Buñuel, Hitchcocks, Rosellini, Fellini, Bardem, Visconti, por citar a algunos, de los que tanto hablaste en tu blogg y en la crítica cinematográfica que hacías en Ferrol Diario y

Nordesía. Toda tu vida está mezclada indivisiblemente con todas las cintas clásicas y otras más modernas, que mi

ignorancia cinéfila desconoce y que tu disfrutabas cada semana en los Dúplex, con Miguel Castro, que es como tu

hijo adoptivo.

Pero también tu vida fue puro teatro, y guarda el Ateneo tu colección de catálogos y prospectos desde los 50 hasta

hace poco. Como miembro del Teatro Estudio, como escritor teatral y como impenitente espectador, en Ferrol y en

las escapadas a Coruña, Madrid y hasta a Londres. Con toda esa gente, con tus favoritos, te encontrarás donde

vayas: Buero Vallejo, Valle Inclán, Bertolt Brecht (tu ídolo), Casona, las Gutiérrez Caba, Lola Membrives, Margarita

Xirgu, Fernando Fernán-Gómez…

Tampoco se entendería tu vida sin la poesía, como autor, fundador de “Chorima” o admirador de tantos: Blas de

Otero, Celaya, Cernuda, Salinas. Alberti, Miguel Hernández, García Lorca, el de los disgustos guardiacivilescos de

Don Victorino, Director del entonces único Insti y tu admirado profe de literatura (y el mío) e impulsor de muchas

iniciativas culturales.

De todo esto aprendiste que a través de las letras y la cultura se podía cambiar la vida de la gente y ayudar a

llevarnos a un mudo mejor y así lo hiciste, siempre, desde tus columnas de La Voz de Galicia apoyando a los obreros, desde la Célula de Intelectuales del Partido Comunista, desde tu tribuna de Maestro en el Colegio Ludy y desde tantos lugares y actividades que aquí se citan (y perdón pido por los olvidos).

Así nos fuiste mostrando tus ideales solidarios, de progreso y de justicia social, que nada ni nadie te hicieron torcer,

ni el largo cam¡no de plomo, piedra y barro, del tiempo de los dictadores, que no era solo uno, era una buena parte

de la población, que por activa o por pasiva se encontraba cómoda en el sistema. Como ahora… tu y yo, José, no lo

entendemos, que haya tanta gente dispuesta a votar opciones que los van a perjudicar… misterios insondables de

la ignorancia y las malas voluntades. Seguiste firme a tus ideales republicanos y de izquierdas, por convencimiento

y por herencia paterna, nada te hizo cambiar, ni las torturas de la Comisaría de San Amaro, ni casi un año en la Prisión Provincial de A Coruña, ni las mediocridades – que también las hay – de la Democracia posterior.

Cuanta historia de Ferrol, de la lucha por la democracia, por una sociedad mejor, por la cultura para todos, conoció de tu trabajo y participación, desde el Centro Social de Santa Marina, el Teatro Estudio, el Cine Club y más tarde el Ateneo, Fuco Buxán, la Revista Razón Socialista que inventamos unos cuantos y que tu dirigiste, tan bien,

bastantes años.

Y tantas reivindicaciones sociales que compartimos: Palestina, la Sanidad Pública, Sahara libre, la lucha contra la Planta de Gas, contra el Taxazo de Emafesa, Nunca Máis, No a la Guerra, Galicia non se vende, el 15 M, Banca Pública, contra los desahucios… tantas cosas…. tanto tiempo…. En Ferrol… en Compostela…

Hoy los Tres Mosqueteros, Athos-Fer, Porthos-Víctor y Aramís-Miguel, en cierto modo, nos quedamos sin nuestro D’Artagnán, pero no pienses que, con ese camino que hoy emprendes, te vas a librar de todo esto, para nada, cuando te necesitemos – te necesitaremos siempre – te llamamos y estás codo a codo con nosotros y con todos los que te quieren, en primera línea de batalla…

Cuando Miguel presente un libro, cuando Víctor inaugure exposición, cuando Fuco traiga a alguien importante o cuando se celebre un acto de Memoria extraordinario, aquí estarás. Cuando homenajeemos a tantos y tantas que lo merecen, nos acompañarás, porque los homenajes hay que hacerlos en vida, cuando se pueden disfrutar, como

hicisteis conmigo, que me acuerdo y lo celebro cada día y como hicimos contigo, aquel inolvidable 1 de abril de

2023 en el Jofre (en nuestro primer Coliseo, dirías tú). ¿te acuerdas? Que empezaste tu discurso diciendo:

“Necesitaría varias vidas juntas y revueltas para agradecer tanto afecto que me habéis demostrado desde el Concello, desde Fuco Buxán, desde el Colegio Ludy, desde el Club de Prensa, el Ateneo Ferrolán….”

Pues todos estos y mucha gente más te vamos a recordar y querer siempre y tus nietos, dentro de 80 años, le contarán a los suyos que una vez subieron con su abuelo Lelo a aquel escenario donde todo el mundo lo aplaudía,lo quería y lo admiraba.

Y ya sabes José, aquí como en Casablanca: Si nos necesitas no tienes más que silbar….

Ah! y en 2027, no te preocupes, yo votaré a Pedro tres veces, una por ti, otra por mí y otra por todos, como tu

querrías.

José Torregrosa: Venceremos!!