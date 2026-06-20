Los Sindicatos convocan convocan a la huelga al comercio de alimentación de A Coruña la próxima semana

Los sindicatos han convocado huelga en el comercio de alimentación de A Coruña la próxima semana por el «bloqueo de la patronal» a la negociación del convenio colectivo.

En concreto, esta huelga está convocada por las cuatro centrales sindicales con representación en el sector (CIG, CCOO, UGT y USO), la cual tendrá lugar los días 21, 22, 23 y 24 de junio ante el bloqueo de la patronal (encabezada por Gadis y Froiz).

La huelga afecta tanto a las tiendas como almacenes logísticos, y tendrá su visibilidad en las calles el martes 23 con movilizaciones en A Coruña, Compostela, Ferrol y Ribeira.

Al igual que aconteció en la jornada de huelga del pasado 22 de mayo, la CIG-Servicios espera una respuesta «masiva» por parte del personal del sector que «está harto de la sobrecarga laboral, los bajos salarios, las elevadas tasas de parcialidad y la precariedad laboral».