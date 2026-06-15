Las fuerzas de izquierda aglutinadas en Ferrol en Común celebrarán una asamblea abierta este miércoles

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Las fuerzas políticas de izquierda de Ferrol que han anunciado recientemente su intención de concurrir unidas a las elecciones municipales de 2027 bajo el paraguas de Ferrol en Común celebrarán el próximo miércoles 17 de junio una asamblea abierta a la ciudadanía. El encuentro tendrá lugar a las 19.00 horas en el Ateneo.

Según ha explicado la formación, la cita supondrá la primera asamblea conjunta tras el anuncio de la confluencia con Esquerda Unida, Anova, Sumar Galicia y Podemos Ferrol, naciendo con la voluntad de convertirse en un espacio de participación abierto tanto a la militancia de las distintas organizaciones como a cualquier vecino o vecina interesado en conocer el proyecto.

Desde la organización señalan que el objetivo principal del encuentro será presentar formalmente la iniciativa unitaria, trasladar un mensaje de unión e ilusión y comenzar a compartir las líneas de trabajo de cara a la construcción de una alternativa política para la ciudad.

Ferrol en Común destaca además que la asamblea pretende recuperar el espíritu participativo que ha caracterizado a la formación desde su creación, reforzar las alianzas entre las distintas sensibilidades de la izquierda local y recoger las primeras aportaciones ciudadanas para la elaboración de un proyecto común.

La formación hace un llamamiento a todas las personas interesadas en contribuir a la mejora de Ferrol y de la calidad de vida de sus habitantes para que participen en este encuentro, que consideran un primer paso en la construcción de una propuesta conjunta de progreso para la ciudad.