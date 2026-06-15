Las fuerzas de izquierda aglutinadas en Ferrol en Común celebrarán una asamblea abierta este miércoles

15 junio, 2026 Dejar un comentario 100 Vistas

Presentación de la lista unitaria de la izquierda transformadora | Galicia Ártabra

Las fuerzas políticas de izquierda de Ferrol que han anunciado recientemente su intención de concurrir unidas a las elecciones municipales de 2027 bajo el paraguas de Ferrol en Común celebrarán el próximo miércoles 17 de junio una asamblea abierta a la ciudadanía. El encuentro tendrá lugar a las 19.00 horas en el Ateneo.

Según ha explicado la formación, la cita supondrá la primera asamblea conjunta tras el anuncio de la confluencia con Esquerda Unida, Anova, Sumar Galicia y Podemos Ferrol, naciendo con la voluntad de convertirse en un espacio de participación abierto tanto a la militancia de las distintas organizaciones como a cualquier vecino o vecina interesado en conocer el proyecto.

Desde la organización señalan que el objetivo principal del encuentro será presentar formalmente la iniciativa unitaria, trasladar un mensaje de unión e ilusión y comenzar a compartir las líneas de trabajo de cara a la construcción de una alternativa política para la ciudad.

Ferrol en Común destaca además que la asamblea pretende recuperar el espíritu participativo que ha caracterizado a la formación desde su creación, reforzar las alianzas entre las distintas sensibilidades de la izquierda local y recoger las primeras aportaciones ciudadanas para la elaboración de un proyecto común.

La formación hace un llamamiento a todas las personas interesadas en contribuir a la mejora de Ferrol y de la calidad de vida de sus habitantes para que participen en este encuentro, que consideran un primer paso en la construcción de una propuesta conjunta de progreso para la ciudad.

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