La viguesa Natalia Botana Rey será la nueva responsable de Portos de Galicia

15 junio, 2026 Dejar un comentario 106 Vistas

Reunión semanal del Consello de la Xunta. | DAVID CABEZÓN @ XUNTA

El Gobierno gallego ha aprobado en su reunión semanal de este lunes el nombramiento para cubrir la vacante que habían quedado en Portos de Galicia, cuyos responsable –José Antonio Álvarez Vidal– ocupa ya la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao.

Finalizado el Consello de la Xunta, el presidente autonómico, Alfonso Rueda, ha anunciado para Portos de Galicia, la elección de la viguesa Natalia Botana Rey, licenciada en Veterinaria. Hasta ahora ocupaba el puesto de jefa territorial de la Consellería de Sanidade en Pontevedra.

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