La Xunta invierte 1,4 M€ en el suministro de nuevo equipamiento para el laboratorio de Microbiología del CHUF, Ferrol

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La Xunta, a través del Servizo Gallego de Saúde, va a invertir 1,4 millones de euros en el suministro de material y dotación de nuevo equipamiento para el laboratorio de Microbiología del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol. En concreto, se trata del contrato de suministro sucesivo de material fungible y el arrendamiento y mantenimiento de los equipos necesarios para realizar el procesamiento de muestras mediante cultivo, sementeira automática, tinte de Gram, identificación microbiana y estudio de sensibilidad antibiótica en el laboratorio de microbiología del área sanitaria de Ferrol.

Este contrato se establece por un período de 36 meses, con posibilidad de prórroga por otros 24 meses, elevando el valor estimado hasta los 2.078.153 euros.

La contratación implica, por una parte, la renovación y actualización de los equipos de última generación automáticos para hacer sensibilidades a los antibióticos (antibiogramas); también, de los equipos necesarios para identificación bacteriana rápida de varias muestras a la vez con la espectrometría de masas; y, por último, la renovación del material de tinte, proceso por el que se tiñe y extiende la muestra para poder observar con microscopía bacterias y células, con las últimas novedades y con las ventajas ecológicas que implica la reducción de los reactivos.

Además, y como novedad, se incorpora una noticia sementeira de muestras, para a que se hará una pequeña intervención de adaptación en los espacios y que automatizará el trabajo más reiterativo con las muestras realizado actualmente por los técnicos de laboratorio.

La última generación de equipamiento

Todo esto supondrá, explica el responsable del Servicio, Andrés Agulla, “tener la última generación de equipamiento, e incorporar una automatización de acciones mecánicas que hacían los técnicos, que ahora podrán asumir otras funciones e incrementar la cartera de servicios”.

El Servicio de Microbiología realiza, solo en este ámbito de la bacteriología, entre 7.000 y 8.000 pruebas al mes para detectar infecciones bacterianas, la mayor parte de orina y heridas. Estas muestras tienen que se cultivar para ver se crecen las bacterias e identificar el tipo de bacteria. Para esto, se contará con la actualización de esta tecnología para el antibiograma y el espectrómetro de masas, con el fin de la identificación y la aplicación posterior de terapias de una manera rápida y efectiva. Como indica Andrés Agulla, no solo es una cuestión cuantitativa, supone un salto por la complejidad de determinaciones en cada muestra. “Esto implica ofrecer a la población del área Sanitaria de Ferrol, en el campo de las pruebas básicas de bacteriología, todo lo que tienen los grandes hospitales”, subraya el responsable del servicio.

Conocer la causa de las enfermedades infecciosas

El Laboratorio de Microbiología del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, situado en el Hospital Naval, incrementó considerablemente sus espacios y recursos en los últimos años. En términos generales, se dedica fundamentalmente al seguimiento y tratamiento de muestras para el diagnóstico de enfermedades infecciosas, a través del cultivo de bacterias y, entre otros, orinas, heces, sangre o heridas. Se ocupa también del control de las resistencias a los antibióticos; de los estudios virológicos como pruebas relativas a la infección por VIH, la hepatitis, el papiloma virus, la gripe, o la covid; y tiene un espacio específico para análisis de la tuberculosis.

Este servicio cuenta también con un ámbito dedicado exclusivamente a la biología molecular, departamento en el que se hacen de manera ordinaria otro tipo de pruebas para patologías como hepatitis C, VIH o el virus del papiloma humano. En este laboratorio, con funcionamiento las 24 horas del día y los 7 días de la semana, desarrollan su actividad laboral de manera específica un total de 30 profesionales entre facultativos, técnicos de laboratorio, profesionales de enfermería, y auxiliares administrativas.

Hace falta recordar, además, que el Servicio de Microbiología del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol fue acreditado para la docencia en julio de 2021. Esta acreditación implica responder a unos estándares determinados; y los residentes pueden conocer esta nueva tecnología sin necesidad de hacer su rotación en otros laboratorios. Al seguimiento de estos elementos, se suma también el control de los estándares de calidad de este servicio, ya que está certificado por la Norma ESO, desde el año 2012, el que implica aplicar a cada proceso los máximos de la calidad.



